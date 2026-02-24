Au menu de ce mardi 24 février: des millionnaires fraudent les prestations complémentaires, les CFF freinent la Confédération, l'aide sociale selon le lieu de résidence, les accords bilatéraux avec l'UE, et enfin, les taxes de Trump.

Le printemps semble être à nos portes plus tôt que prévu! Pour bien démarrer cette journée ensoleillée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a préparé un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 24 février. C'est parti:

1 Des retraités fraudent les prestations complémentaires pendant dix ans

Un couple de millionnaires a perçu pendant des années des prestations complémentaires à l’AVS/AI sans y avoir droit. Sans leur dénonciation spontanée, la fraude n’aurait peut-être jamais été découverte, écrit la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). Ce couple suisse aurait touché indûment ces prestations durant près de dix ans. Le Ministère public de Zurich-Limmat les a condamnés pour escroquerie par métier à des peines pécuniaires avec sursis et à des amendes. Selon une ordonnance pénale citée par la NZZ, l’autorité compétente n’était pas en mesure d’identifier les avoirs réels du couple sans un effort considérable. Les montants indûment perçus ont été intégralement remboursés.

2 Les CFF freinent les grands projets de la Confédération

Les CFF ont freiné les projets ferroviaires prévus par la Confédération, révèle la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). Lors d'un congrès ferroviaire à Bâle, le directeur des CFF, Vincent Ducrot, a plaidé en faveur d'investissements limités au strict nécessaire, comme l'écrit le journal en référence à la présentation de Vincent Ducrot. Selon lui, des extensions du réseau sont inévitables en raison de la demande croissante. Elles doivent toutefois être fondées sur l’offre horaire future et sur les besoins logistiques. En outre, le directeur des CFF a mis en garde contre les coûts d’entretien ultérieurs. D’après la «NZZ» chaque franc investi dans l’extension du réseau engendre des coûts annuels supplémentaires d’environ 3% pour l'entretien des infrastructures..

3 Des écarts majeurs entre communes sur le remboursement de l'aide sociale

La durée et le montant du remboursement des prestations d’aide sociale dépendent du lieu de résidence, selon une étude présentée par les titres Tamedia. Telle est la conclusion d’une enquête menée par la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (Fachhochschule Nordwestschweiz). Pour cette étude, les auteurs Christophe Roulin et Benedikt Hassler ont interrogé des spécialistes de 36 services sociaux répartis dans huit cantons à propos de cas fictifs. Selon la commune, le bénéficiaire fictif de l’aide sociale devait soit ne rien rembourser, soit restituer la totalité des prestations perçues. Les montants mensuels de remboursement varient également fortement d’une commune à l’autre.

4 Tournant pour les relations entre la Suisse et l’UE

Le Conseil de l'Union européenne (UE) se prononce ce mardi sur le paquet d'accords bilatéraux avec la Suisse. Cette instance, représentant les Etats membres, doit donner son feu vert à la signature des «Bilatérales III». Le comité des représentants des Etats a déjà donné son blanc-seing la semaine passée.

5 Les nouvelles taxes de Trump menacent les entreprises suisses

Les nouveaux droits de douane décrétés par Donald Trump entrent en vigueur ce mardi. La Cour suprême des Etats-Unis a retorqué vendredi une grande partie des taxes instaurées par le président américain, estimant que l’«urgence économique» invoquée pour se passer de l’aval du Congrès n’était pas démontrée. En réaction, Donald Trump a annoncé une nouvelle taxe douanière mondiale de 10%, relevée ensuite à 15% pour une durée de 150 jours, avec des exemptions sectorielles. Ces mesures pourraient également concerner les exportations suisses vers les Etats-Unis, l’un des principaux partenaires commerciaux de la Suisse, notamment dans les secteurs pharmaceutique, horloger et des machines.