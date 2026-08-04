La chaleur exceptionnelle réchauffe les lacs suisses à des niveaux propices au développement des méduses d'eau douce. Aucun spécimen n'a encore été observé cette année, mais leur retour est désormais envisagé.

Fynn Müller

La Suisse traverse un été caniculaire. Et les lacs n'offrent plus vraiment la fraîcheur espérée. Depuis la fin du mois de juin, la température moyenne quotidienne de l'eau de plusieurs lacs suisses dépasse les 25 degrés. Or, c'est précisément à partir de ce seuil que les méduses d'eau douce deviennent actives.

En 2023, ces minuscules créatures transparentes avaient déjà fait parler d'elles après avoir été filmées par des baigneurs dans le lac de Zurich. Pour l'heure, les autorités se veulent toutefois rassurantes. «Aucune observation n'a encore été signalée cette année», indique Isabelle Rüegg, porte-parole de la Direction des travaux publics de la Ville de Zurich, à Blick. Elle précise toutefois que si les températures restent élevées, leur apparition est probable, notamment dans les zones abritées, comme les baies ou les ports.

Le lac de Constance se réchauffe lui aussi

Du côté du lac de Constance, aucune observation n'a non plus été signalée jusqu'à présent. En revanche, la température de l'eau est elle aussi propice à leur développement. Les données montrent que «les 25 degrés ont déjà été atteints, voire dépassés, dans de nombreuses zones riveraines», explique l'Institut de recherche lacustre (ISF) à Blick.

Depuis la dernière observation confirmée de méduses d'eau douce en 2018, l'institut n'a reçu aucun nouveau signalement. Il n'exclut toutefois pas leur retour. «Les températures de l'eau se situent dans une fourchette favorable à leur apparition. De plus, l'ISF n'est pas toujours le premier interlocuteur lorsqu'une observation est faite», précise-t-il.

Comment sont-elles arrivées en Suisse?

A l'origine, la méduse d'eau douce est une espèce originaire de Chine. Elle a été introduite en Europe il y a plus d'un siècle avec des plantes aquatiques destinées aux jardins botaniques. La manière dont elle s'est ensuite propagée n'est pas totalement connue. Les autorités estiment toutefois que ses polypes sont désormais largement présents dans les eaux suisses, où ils restent invisibles au fond des lacs jusqu'à ce que les conditions deviennent favorables.

L'ISF avance une explication similaire pour le lac de Constance. Les méduses d'eau douce voyagent probablement sans que personne ne s'en aperçoive. «Elles peuvent être transportées par les bateaux, sur leur coque, dans les circuits d'eau de refroidissement ou les eaux de cale, mais aussi par le matériel de sports nautiques ou de pêche.» Les oiseaux pourraient également contribuer à leur propagation.

Aucun danger pour les baigneurs

Leur cycle de vie dépend entièrement de la température de l'eau. Lorsque celle-ci refroidit, les méduses visibles meurent après avoir libéré des œufs fécondés. De nouveaux polypes se développent alors, s'accrochent au fond du lac et attendent le retour des fortes chaleurs.

Les baigneurs peuvent toutefois être rassurés. Les méduses d'eau douce sont inoffensives pour l'être humain. Leur venin est trop faible pour provoquer des réactions chez l'homme, y compris chez les enfants à la peau sensible. Si vous apercevez une petite méduse transparente dans un lac cet été, vous pourrez donc continuer à vous baigner sans crainte.