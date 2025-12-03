A la Scheulte (en allemand: Schelten), petit village reculé du Jura bernois, les habitants votent souvent à contre-courant. Dimanche dernier, ils ont accepté à 55% l’initiative «pour l'avenir» des Jeunes socialistes. L'élu local Hans-Ruedi Roth éclaire ce choix.

Ce village est le seul à avoir accepté l'initiative des Jeunes socialistes

Dimanche passé, toute la Suisse a rejeté l'initiative «pour l'avenir» des Jeunes socialistes dans les urnes. Toute? Non! Outre le fief de la gauche dans la ville fédérale de Berne, un minuscule village du Jura bernois a lui aussi accepté l'initiative.

Et ce n'est pas la première fois que La Scheulte attire l'attention avec des résultats de vote extraordinaires, raconte le conseiller communal Hans-Ruedi Roth. Les raisons sont surprenantes, comme Blick l'apprend en visitant le village.

Petite commune, grands projets pour le climat

A La Scheulte le temps semble s'être arrêté. Ce village de 34 âmes est isolé et se trouve à l'endroit où les cantons de Berne, du Jura et de Soleure se rencontrent. Il n'est accessible que par un col étroit. Malgré tout, la commune fait régulièrement la Une des médias nationaux.

La raison? Contrairement à de nombreuses communes voisines archi-conservatrices, les habitants de La Scheulte votent toujours à gauche et en vert. Alors que le taux de refus de l'initiative dans les communes voisines oscillait entre 64% (à Mervelier, dans le canton du Jura) et 100% (à Seehof, dans le canton de Berne), les habitants de La Scheulte ont accepté l'initiative des Jeunes socialistes à plus de 55,6%.

Toujours à contre-courant

«Nous sommes très peu d'habitants, cela dépend donc de qui vote – ou de qui oublie de voter, tout simplement, ironise Hans-Ruedi Roth, ancien agriculteur et conseiller communal. Si une ou deux grandes familles votent la même chose, le scrutin est presque gagné d'avance!»

Autre fait singulier: le village est très mélangé, avec beaucoup de gens qui ne sont pas originaires de la région. «Il y a des Argoviens, des Lucernois, des Bernois. Beaucoup sont venus s'installer et ne vivent dans la commune que depuis quelques décennies», explique Hans-Ruedi Roth.

C'est pourquoi, contrairement à de nombreux autres villages ruraux, il n'y a pas ici d'«éminences grises» qui tiennent les rênes depuis des lustres. «Moi-même, je suis originaire d'un quartier ouvrier de Zurich et je ne vis ici que depuis une vingtaine d'années.»

La plus forte proportion de Vert-e-s en Suisse

Hans-Ruedi Roth se souvient de bien des votations où les Scheltois ont nagé à contre-courant: «Lors des dernières élections au Conseil national, nous avions le pourcentage de voix pour les Vert-e-s le plus élevé de Suisse – 36 ou 37%». Lors des votations sur le nucléaire, l'objectif était clair: faire fermer la centrale de Mühleberg – avec plus de 80% de oui.

« Nous vivons au cœur de la nature et constatons chaque jour les effets du changement climatique Hans-Ruedi Roth, ancien agriculteur et conseiller communal »

Les habitants de La Scheulte votent donc très fréquemment en faveur de positions écologistes. «Nous vivons au cœur de la nature et constatons chaque jour les effets du changement climatique», confie Hans-Ruedi Roth. La limite de l'enneigement a en effet nettement reculé ces dernières décennies et les épisodes météorologiques extrêmes se font de plus en plus nombreux.

Une heure et demie pour aller à l'école

Après l'interview, nous sommes spontanément invités à déjeuner chez le voisin. Ici, elle est encore bien vivace cette fameuse hospitalité de la campagne. Les hôtes ne souhaitent pas être nommés, mais ils parlent volontiers de leur quotidien autour d'un poulet avec une sauce aux salsifis.

Même si les habitants chérissent le confort de leur village, quelques problèmes demeurent. «Notre fils doit aller à l'école à Mümliswil, dans le canton de Soleure», confient nos hôtes. Un trajet qui dure à chaque fois environ une heure et demie. Depuis que l'école de La Scheulte a fermé ses portes il y a quelques années, la situation est devenue nettement plus compliquée pour les neuf jeunes de moins de 15 ans du village.

Chaque famille a son siège

Le conseil communal (exécutif) de La Scheulte se compose de cinq personnes, soit environ 15% de la population totale. Il n'y a pas de partis locaux, raison pour laquelle la composition du conseil communal est régie par une formule magique très particulière: «Chez nous, c'est par famille, dit Hans-Ruedi Roth en riant. Nous veillons juste à ce que deux personnes de la même famille ne siègent jamais ensemble».

Comme la commune est très petite, une grande partie de la population a déjà siégé à l'exécutif. «En fait, à partir du moment où tu sais lire et écrire, tu passes au moins une fois par là», plaisante Hans-Ruedi Roth.