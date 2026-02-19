Bruxelles espère signer rapidement les Bilatérales III

Le Conseil des affaires générales de l'UE pourrait approuver mardi la signature d'accords importants avec la Suisse. Guy Parmelin est attendu à Bruxelles le 2 mars pour finaliser le deal.

AFP Agence France-Presse

La Commission européenne espère que l'accord avec la Suisse sera bientôt signé, d'après sa porte-parole. La Commission attend l'autorisation formelle du Conseil.

Le Conseil des affaires générales (composé des ministres des affaires européennes des Etats membres) doit encore donner son feu vert pour la signature, a déclaré jeudi à Bruxelles la porte-parole de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'agence de presse Keystone-ATS.

Réunion du Conseil mardi

Le Conseil se réunira mardi prochain. La décision est considérée comme une formalité. «J'espère pouvoir confirmer la signature la semaine prochaine», a ajouté la porte-parole.

Les journaux de CH Media ont rapporté jeudi que le président de la Confédération Guy Parmelin se rendrait à Bruxelles le 2 mars pour signer les accords. Interrogé à ce sujet, le département de Parmelin a indiqué que le paquet d'accords devrait être signé au cours du premier trimestre 2026.

Le Conseil fédéral a déjà approuvé les nouveaux accords en juin 2025. Ils ont pour objectif de stabiliser et de développer les relations bilatérales. Les négociations entre Berne et Bruxelles ont abouti en décembre 2024.