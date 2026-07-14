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Harcèlement, licenciements...
Augmentation des conflits entre employeurs et salariés en 2025

Les litiges liés au travail ont bondi en 2025, annonce AXA-ARAG. Les cas de harcèlement moral et de licenciements abusifs, en hausse de 36% et 26%, inquiètent syndicats et assureurs.
Publié: 16:13 heures
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Dernière mise à jour: 16:14 heures
Le nombre de conflits sur le lieu de travail a augmenté en 2025 (image d'illustration).
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Selon la compagnie d'assurances AXA-ARAG, le nombre de conflits sur le lieu de travail a augmenté en 2025. Une hausse significative a été enregistrée pour les cas de harcèlement moral et de licenciements abusifs.

En 2025, les litiges relevant du droit du travail ont augmenté dans plusieurs domaines, indique mardi AXA-ARAG. C'est dans le domaine des manquements au devoir d'assistance que l'assureur a enregistré la plus forte hausse, avec 36%. Il y a manquement au devoir d'assistance lorsque les employeurs ne protègent pas suffisamment la santé ou l'intégrité personnelle de leurs collaborateurs. Cela inclut également la protection contre le harcèlement moral.

Hausse des licenciements

Les litiges liés aux licenciements ont également augmenté de 26%. Si le droit du travail suisse reconnaît en principe la liberté de licenciement, celui-ci peut toutefois être abusif s’il enfreint le principe de bonne foi.

C’est par exemple le cas des licenciements motivés par une activité syndicale ou l’exercice d’obligations légales telles que le service militaire, explique Carole Kaufmann Ryan, avocate chez AXA-ARAG, citée dans le communiqué. Les tribunaux peuvent accorder aux personnes concernées une indemnité pouvant aller jusqu’à six mois de salaire.

Par ailleurs, les assurés ont davantage sollicité des conseils juridiques concernant les certificats de travail (+14%), que ce soit pour des formulations négatives ou des descriptions erronées des performances. Les salariés ont à tout moment droit à un certificat qui, selon la loi, doit être rédigé de manière «honnête, mais bienveillante», rappelle l'assureur.

Les syndicats confirment cette tendance

L’Union patronale suisse relativise ces chiffres. Les statistiques d’AXA-ARAG ne montrent que l’augmentation des litiges signalés, et non celle des condamnations effectives prononcées à l’encontre des employeurs. Pour l'Union patronale, cela montre surtout que les assurés font plus rapidement appel à leur assurance de protection juridique. Ce n’est pas le nombre de cas signalés qui est significatif, mais le nombre de condamnations judiciaires, souligne-t-elle.

Interrogée par Keystone-ATS, l’Union syndicale suisse (USS) confirme la tendance à la hausse des conflits. Cette évolution dure déjà depuis trois à quatre ans. L’USS cite comme facteur l’augmentation du télétravail. Le fait que les collaborateurs se rencontrent moins souvent en personne a un impact négatif sur la gestion des situations conflictuelles. Par ailleurs, les services juridiques des syndicats font état d’une volonté décroissante de trouver des solutions.

Selon le syndicat Unia, les salariés qui défendent leurs droits doivent craindre d’être licenciés. Le nombre élevé de licenciements abusifs est un problème depuis des années. Les membres d’Unia font plus souvent état de stress, de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Le syndicat observe depuis longtemps que la pression au travail augmente dans de nombreux endroits.

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