DE
FR

Ce n'est qu'un début
L'accord avec Trump à peine annoncé, Stadler Rail crée 200 emplois aux USA

Stadler Rail renforce sa présence aux États-Unis avec 200 nouveaux emplois à Salt Lake City. Cette expansion répond à la demande croissante et aux engagements d'investissement de l'entreprise suisse sur le marché américain.
Publié: 10:24 heures
Partager
Écouter
Dans le cadre de l'accord tarifaire conclu avec le gouvernement américain, Stadler rail s'est engagé à investir aux USA.
Photo: MICHAEL BUHOLZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le constructeur de trains Stadler Rail agrandit son usine aux Etats-Unis. Environ 200 nouveaux emplois seront créés à Salt Lake City, portant l'effectif total à près de 800 employés, a déclaré mercredi l'entreprise thurgovienne à l'agence AWP.

La demande aux Etats-Unis continue de croître, notamment pour les réseaux ferroviaires urbains et les métros. «Nous avons remporté plusieurs appels d'offres», a précisé le porte-parole Marc Meschenmoser lors d'un entretien accordé à AWP.

Investissements à venir

Dans le cadre de l'accord tarifaire conclu entre la Suisse et le gouvernement américain, le constructeur de matériel roulant thurgovien s'est également engagé à investir aux Etats-Unis. Les carrosseries de voitures en aluminium destinées au marché américain seront désormais soudées à Salt Lake City, a indiqué le porte-parole. Auparavant, ces travaux de soudage étaient réalisés en Hongrie. Les composants en aluminium sont fournis par l'entreprise valaisanne Constellium.

A lire aussi
Après avoir lâché Stadler, le boss des CFF victime de menaces de mort
exclusif
Gros contrat pour Siemens
Après avoir lâché Stadler, le boss des CFF victime de menaces de mort
Rabibochées avec Trump, des entreprises suisses vont investir aux USA
200 milliards à injecter
Rabibochées avec Trump, des entreprises suisses vont investir aux USA
Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus