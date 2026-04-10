Stadler Rail décroche une commande de 30 millions de francs pour quatre nouvelles rames Polaris sur la ligne du Gornergrat à Zermatt (VS), renforçant ainsi sa collaboration avec Gornergrat Bahn AG.

Stadler décroche un contrat de 30 millions pour Zermatt

Stadler décroche un contrat de 30 millions pour Zermatt

Michael Hotz

Difficile de faire plus spectaculaire que le trajet ferroviaire du Gornergrat à Zermatt (VS). Ce train à crémaillère électrique offre aux passagers une vue panoramique à couper le souffle sur l’emblème suisse par excellence, le Cervin.

Deuxième plus haut chemin de fer de montagne d’Europe, il jouit d’un prestige certain. Un éclat qui rejaillit aussi sur Stadler Rail, puisque le constructeur de trains du patron Peter Spuhler a décroché une commande de la Gornergrat Bahn AG.

30 millions de francs

Le fabricant thurgovien livrera quatre rames automotrices à crémaillère supplémentaires de type Polaris, a indiqué Stadler jeudi. Le volume de la commande s’élève à environ 30 millions de francs.

Les deux partenaires renforcent ainsi leur collaboration. Des trains Stadler circulent déjà sur la ligne du Gornergrat. En 2019, l’exploitant ferroviaire de Zermatt avait commandé cinq véhicules de ce type, puis une nouvelle commande a suivi en 2024.

Stadler construit les trains au siège principal

Les nouvelles rames à crémaillère doivent remplacer des véhicules plus anciens et accélérer la modernisation de la flotte. Stadler fabrique ces trains spécialement pour les conditions exigeantes de la ligne en haute montagne.

Sur les tronçons les plus raides, ils doivent franchir une pente de 200 pour mille. «Avec ces rames automotrices Polaris supplémentaires, nous investissons de manière ciblée dans la qualité, le confort et la fiabilité», déclare Egon Gsponer, CEO du Matterhorn Gotthard Bahn et du Gornergrat Bahn, cité dans le communiqué.

Stadler construit ces rames à crémaillère dans l’usine de son siège principal à Bussnang (TG). Les trains sont conçus pour répondre aux attentes des voyageurs: de larges fenêtres panoramiques permettent d’admirer le paysage des Alpes valaisannes.

Les véhicules disposent d’un accès à plancher bas et sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Le design intérieur et extérieur moderne est signé par le studio Pininfarina de Turin. La livraison est prévue pour l’automne 2028, avec une mise en service dès l’hiver suivant.