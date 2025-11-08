Mirjam Hostetmann, présidente des Jeunes Socialistes (JS), figure sur la liste des 100 personnalités les plus influentes de la haute finance mondiale. Elle a notamment été sélectionnée pour son engagement en faveur de la réforme de l'impôt sur les successions.

Une jeune Suissesse figure sur la liste des personnalités les plus influentes de la haute finance mondiale

1/2 Mirjam Hostetmann, présidente de la Juso, a été nominée pour la «Power List 2025» par le magazine britannique «Spear's». Photo: Linda Käsbohrer

Anna Clara Kohler

Parmi les milliardaires de la tech comme Peter Thiel et la manager de stars de téléréalité américaine Kris Jenner, le nom d'une jeune Suissesse apparaît: Mirjam Hostetmann. La présidente des Jeunes Socialistes (Juso) et vice-présidente du PS suisse a été nommée par le magazine britannique «Spear's» pour sa «Power List 2025»: un classement des 100 personnalités les plus influentes de la haute finance mondiale.

Le magazine britannique «Spear's» a été lancé en 2006. Il se présente comme un média destiné à la «Ultra-High-Net-Worth Community», c'est-à-dire aux personnes ultra-fortunées. La «Spear's Power List» est tenue à jour depuis 2023. Outre les CEO, les banquiers et les investisseurs, ce classement inclut de plus en plus de personnalités qui défient le système existant.

Une nomination grâce à l'initiative sur l'impôt sur les successions

C'est là qu'intervient Mirjam Hostetmann. Depuis juin 2024, elle dirige la Jeunesse socialiste suisse. Son parti milite en faveur d'un impôt fédéral sur les successions: 50% sur les héritages et les donations de plus de 50 millions de francs. Selon les initiateurs, les recettes seraient affectées à des mesures de protection du climat socialement équitables. Les Suisses se prononceront sur cette question le 30 novembre.

«Même si l'impôt sur les successions n'entre pas en vigueur, il a suffisamment attiré l'attention pour affaiblir la réputation du pays en tant que forteresse imprenable pour la fortune privée», écrit le magazine «Spear's» quant à la nomination de la Suissesse.