DE
FR

250'000 propriétaires sont concernés
Un accord avec l’UE pourrait coûter cher aux foyers équipés de panneaux solaires

Un accord sur l'électricité avec l'UE menace les tarifs minimaux pour les installations photovoltaïques en Suisse. L'OFEN révèle que cette suppression affecterait environ 250'000 propriétaires malgré l'approbation récente de la loi par les Suisses.
Publié: 12:15 heures
|
Dernière mise à jour: 12:28 heures
Partager
Écouter
La réforme du texte de loi aurait des conséquences pour les propriétaires de panneaux solaires (archives).
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un accord sur l'électricité avec l'UE impliquerait la suppression des tarifs minimaux pour nombre d'installations photovoltaïques en Suisse. C'est ce qu'indique l'OFEN dans une lettre au conseiller national Benoît Gaillard (PS/VD), que Keystone-ATS s'est procurée.

A lire aussi
L'USS favorable au paquet de bilatérales s'il n'est pas «détricoté»
Syndicats suisses vigilants
L'USS prête à soutenir les accords UE avec garanties
Les syndicats veulent finalement se battre pour l'accord avec l'UE... à une condition
Retournement de situation
Les syndicats suisses se battront pour l'accord avec l'UE... à une condition

Le Matin Dimanche et la Sonntagzeitung, qui révèlent l'information, affirment que la suppression de la disposition garantissant un tarif minimum concernerait les propriétaires qui injectent de l’électricité dans le réseau grâce à leurs installations solaires. Cela correspondrait à environ 250'000 propriétaires, soit près de 95% de toutes les installations du pays.

Selon l'Union européenne (UE), ces prix minimums fixes constituent une distorsion du marché. La population suisse avait accepté cette garantie légale l'an dernier à près de 69%, dans le cadre de la révision de la loi sur l'électricité.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus