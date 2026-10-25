DE
FR

Cette drogue peut tuer même à faible dose
Des pilules mortelles font leur grand retour dans les fêtes suisses

La PMMA, drogue de synthèse bien plus dangereuse que la MDMA, réapparaît sous forme de pilules en Europe. En Suisse, des cas ont été détectés principalement à Zurich, où les spécialistes appellent à faire analyser tous les comprimés.
Publié: il y a 3 minutes
1/4
Les drug checkings suisses mettent en garde contre cette pilule au visage de Trump.
Photo: zVg

En bref

  • En juin, une pilule achetée comme de la MDMA mais contenant de la PMMA a été remise au drug checking de Zurich
  • Depuis l’été, les drug checkings détectent de la PMMA dans plusieurs pays. En Suisse, elles ont été recensées à Zurich et à Bienne.
  • Par le passé, plusieurs décès sont survenus en lien avec ces pilules hautement dangereuses.
20398918 AuthorPlaceholder.png
Robin Bäni

Début juin, une pilule particulièrement dangereuse fait son apparition au centre zurichois d’information sur les drogues. Tenant sur le bout du doigt et plus légère qu’une agrafe, la pilule est déposée pour un drug checking par un consommateur pensant avoir acheté de la MDMA, une drogue festive bien connue et illégale. Mais le test révèle tout autre chose.

L’échantillon contient de la para-méthoxyméthamphétamine, ou de la PMMA. Cette substance est redoutable pour les fêtards, de petites quantités pouvant être mortelles. Longtemps absente de la scène festive, la PMMA fait son retour en Europe. Un phénomène qui intrigue les spécialistes, qui tentent d’en chercher les raisons.

Un scorpion violet ou la tête de Trump

La liste des pays touchés s’allonge: Autriche, Belgique, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne et Pays-Bas. Depuis cet été, des analyses réalisées dans le cadre de drug checkings y ont révélé la présence de cette substance dangereuse. En Suisse, les cas recensés se limitent pour l’instant à Zurich, à l’exception d’une découverte à Bienne (BE). Les pilules se déclinent en plusieurs formes et couleurs: certaines arborent un scorpion violet, d’autres le logo noir de Red Bull ou encore une tête rouge de Donald Trump.

La PMMA avait déjà circulé en grandes quantités sur le marché noir il y a plus de dix ans. Entre 2010 et 2014, plusieurs décès lui ont été imputés. En Norvège, 12 personnes ont perdu la vie en l’espace de six mois et 22 autres ont subi de graves intoxications. L’Irlande a recensé au moins six décès, contre 27 au Canada.

Le Trans-European Drug Information Network (TEDI) précise que tous ces cas ne peuvent pas être associés à la seule PMMA. Mais le constat reste sans appel: «La substance est bien plus dangereuse que la MDMA.» Le risque est particulièrement élevé lorsque les consommateurs ignorent ce qu’ils ingèrent.

Faible euphorie, importantes conséquences

Plusieurs critères rendent la consommation de PMMA particulièrement dangereuse. «La substance agit de manière sournoise», explique Joël Bellmont, coresponsable du centre d’information sur les drogues de Zurich. Avec la MDMA, l’effet se fait ressentir après 30 à 60 minutes, tandis qu’avec la PMMA, il peut apparaître plus de deux heures après. «La personne qui consomme cette substance la croit trop faible et en reprend, ce qui peut entraîner une overdose», prévient Joël Bellmont.

Mais le danger ne s’arrête pas là. Si la PMMA ne provoque qu’une faible sensation d’euphorie, elle met le corps à rude épreuve. Même à faible dose, elle entraîne une libération massive de sérotonine, un neurotransmetteur qui atténue les émotions négatives. En excès, cette substance peut pousser le système cardiovasculaire à ses limites. La PMMA bloque également une enzyme chargée de dégrader la sérotonine, ce qui accentue encore ses effets.

Les conséquences peuvent être dramatiques: convulsions, douleurs thoraciques, détresse respiratoire et, dans les cas les plus graves, une hausse extrême de la température corporelle. Lors de certains décès recensés, celle-ci a dépassé les 43 °C.

«Nous avançons dans le noir»

Les spécialistes ignorent pourquoi la PMMA réapparaît soudainement. «Nous avançons complètement dans le noir», se désole Joël Bellmont. Il est peu probable que cette substance soit mélangée avec de la MDMA, qui de toute façon est disponible en grandes quantités et à bas prix. Au contraire, la PMMA n’est pas une drogue bon marché et sa fabrication repose sur un processus de synthèse complexe.

En Suisse, des pilules contenant de la PMMA ont été détectées pour la dernière fois fin septembre. Joël Bellmont espère que cette tendance sera éphémère sur le territoire helvétique, même si «elle peut réapparaître à tout moment». En Europe, le Trans-European Drug Information Network rapporte que cette pilule mortelle continue de prospérer.

Pour le coresponsable du centre zurichois, il est essentiel de faire analyser toutes les pilules. D’autant que les comprimés contaminés sont de plus en plus nombreux et peuvent contenir toutes sortes de substances particulièrement puissantes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Inter Milan v Club Bruges KV - UEFA Champions League 2026/2027
Présenté par
Canal+.png
UEFA Champions League
Paris SG-Barcelone mardi, Sommer mercredi
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus