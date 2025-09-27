Pour éviter la mainmise d'investisseurs étrangers, les communes grisonnes de Flims, Laax et Falera ont l'intention de reprendre les infrastructures de montagne de la société Weisse Arena. Le groupe d'entreprises gère un empire de montagne.

1/7 Les communes de Flims, Laax et Falera veulent acheter les installations de la Weisse Arena. Photo: Getty Images

Les trois communes grisonnes de Flims, Laax et Falera veulent acheter la Weisse Arena, l'exploitant local de leur domaine skiable, pour le sauver des griffes d'investisseurs étrangers. «De plus en plus d'offres d'achat nous sont parvenues des Etats-Unis, de France ou d'Autriche», a déclaré le président de la commune de Laax, Franz Gschwend, à la «Südostschweiz». Mais les locaux sont inquiets: les expériences précédentes avec de telles ventes n'ont «pas toujours été positives».

Pour éviter un tel scénario, les trois communes passent donc à l'offensive: elles souhaitent acquérir les infrastructures de l'empire alpin que représente la Weisse Arena, soit les installations liées aux transports, les bâtiments et les équipements touristiques. Les personnes impliquées ont pu exposer cette semaine leurs projets concrets.

Des chiffres toujours noirs grâce à un package complet

Alors que de nombreux domaines de ski suisses connaissent des difficultés financières, la Weisse Arena et son boss, le roi de la montagne grison Reto Gurtner, ne connaissent pas les chiffres rouges. L'entreprise alpine a réalisé un bénéfice net de 2,2 millions de francs, pour un chiffre d'affaires net de 123,9 millions de francs.

Son secret? «C'est finalement très simple! En proposant une solution intégrée de bout en bout, nous sommes en mesure d’aligner notre offre sur les attentes de notre groupe cible tout en optimisant chaque maillon de la chaîne de valeur», déclarait-il en 2019 à Blick. En d'autres termes, il propose un package complet à sa clientèle.

Weisse Arena, un véritable empire

Avec sa vision qui s'inspire du modèle américain, Reto Gurtner a fait de Weisse Arena un prestataire capable de répondre à tous les besoins des touristes. Outre ses 29 remontées mécaniques pour 224 kilomètres de pistes, composées de 5 snowparks et de halfpipes à la renommée mondiale, le groupe exploite aussi sa propre école de ski et 7 magasins de sport pour la location de matériel sportif.

En plus des installations sportives, Weisse Arena, qui emploie environ 1100 personnes en hiver, gère six hôtels et 35 restaurants – en montagne et dans la vallée. Parmi eux, les hôtels Rocksresort et Riders, tous deux situés directement à la station de départ à Laax. Au bord du lac hautement touristique Cauma, le restaurant Ustria La Cauma permet à l'entreprise de réaliser un bon chiffre d'affaires en été.

Ce qui constitue la force de Weisse Arena, c'est le fait que toutes les entreprises du groupe mettent mutuellement leurs finances ensemble, formant ainsi une machine à cash.

La Mecque du snowboard

Reto Gurtner a fait de Laax l'une des destinations les plus prospères de Suisse. Le chemin a toutefois duré plusieurs décennies et a été semé d'embûches. «Il a fallu beaucoup de travail de persuasion pour pouvoir intégrer les différentes entreprises au groupe», déclarait-il à Blick en 2022.

Le rayonnement de Laax en tant que Mecque du snowboard est un élément clé de son succès. Reto Gurtner, qui a étudié en Californie, a réussi à implanter l'esprit de la côte ouest américaine dans les montagnes grisonnes. Grâce à son halfpipe de renommée mondiale aux dimensions olympiques, ainsi qu'à des événements annuels comme le Laax Open ou les Spring Sessions, cette paisible station de montagne s’est forgée une réputation internationale.

Bientôt aux mains du géant américain?

L'œuvre de toute une vie de Reto Gurtner force le respect de la concurrence valaisanne. «Avec ses idées innovantes, il a réveillé toute la branche et l'a fait progresser. Il a même indirectement aidé les remontées mécaniques de Zermatt. Le potentiel futur est indéniable», estime Franz Julen, président du conseil d'administration des remontées mécaniques de Zermatt.

Parallèlement, le rayonnement mondial du domaine skiable de la Surselva a fait de son exploitant – la Weisse Arena – un parfait candidat pour la reprise, surtout pour les investisseurs étrangers qui cherchent à élargir leur portefeuille. Des domaines skiables suisses de renommée sont déjà entre les mains d'investisseurs étrangers. Ainsi, le géant américain Vail Resorts a mis la main sur Andermatt-Sedrun et Crans-Montana.

Depuis longtemps déjà, des rumeurs laissent entendre que Vail Resorts veut également acheter Weisse Arena. Mais Reto Gurtner assure qu'il ne veut pas vendre, comme il déclarait en janvier à «Bilanz». Mais les rumeurs sur la reprise sont de plus en plus fortes. Mais Flims, Laax et Falera veulent éviter ce scénario.