Héliporté à l'hôpital
Un skieur de 17 ans chute mortellement à Melchsee-Frutt (OW)

Un skieur de 17 ans est décédé dimanche après une chute sur la piste Bonistock-Bettenalp à Melchsee-Frutt. Héliporté à l'hôpital avec des blessures graves, il n'a pas survécu.
Publié: 15:05 heures
Un skieur de 17 ans est décédé dimanche après une chute. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un adolescent de 17 ans a perdu la vie dimanche sur le domaine skiable de Melchsee-Frutt. Après une chute, il a succombé à ses graves blessures à l'hôpital.

Selon les informations fournies parle la police cantonale obwaldienne, l'adolescent a chuté vers 13h00 sur la piste Bonistock-Bettenalp après avoir franchi une butte. Selon le communiqué publié mardi, la chute a provoqué chez la victime des blessures qui ont engagé son pronostic vital. Il a donc été héliporté vers un hôpital hors du canton, où il a succombé à ses blessures.

