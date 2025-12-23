Un skieur de 17 ans chute mortellement à Melchsee-Frutt (OW)

ATS Agence télégraphique suisse
Un adolescent de 17 ans a perdu la vie dimanche sur le domaine skiable de Melchsee-Frutt. Après une chute, il a succombé à ses graves blessures à l'hôpital.
Selon les informations fournies parle la police cantonale obwaldienne, l'adolescent a chuté vers 13h00 sur la piste Bonistock-Bettenalp après avoir franchi une butte. Selon le communiqué publié mardi, la chute a provoqué chez la victime des blessures qui ont engagé son pronostic vital. Il a donc été héliporté vers un hôpital hors du canton, où il a succombé à ses blessures.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit