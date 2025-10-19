Les systèmes d'alarme de la Confédération sont obsolètes!

Des «sirènes de dernière génération» vont être achetés par la Confédération afin d'améliorer la communication à la population en cas de situation d'urgence. Pas moins de 1500 sirènes mobiles doivent ainsi être remplacées d'ici fin 2028.

1/5 La Suisse compte 2200 sirènes mobiles. Photo: Keystone

Robin Bäni

En cas de situation d'urgence, chaque seconde compte. Lorsqu'un danger est imminent, qu'une violente tempête balaye le pays ou que des produits chimiques s'échappent dans l'air, les autorités doivent alerter la population au plus vite. La Suisse compte à cet effet 5000 sirènes fixes.

Mais tout le monde ne les entend pas, loin de là. Les personnes qui vivent dans une vallée reculée ou dans une région peu peuplée n'entendent pas forcément les alarmes traditionnelles. Pour y remédier, les autorités misent sur les sirènes mobiles. Montées sur une voiture, elles permettent d'atteindre les personnes vivant dans des régions éloignées.

Il existe 2200 appareils d'alerte de ce type dans toute la Suisse. Mais ils se font vieux. Contacté par Blick, l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) confirme que la plupart des modèles actuellement en service sont obsolètes. Ainsi, 1500 sirènes mobiles doivent être remplacées entre 2026 et 2028. Et, en fonction des besoins, l'OFPP peut acquérir 1000 autres sirènes supplémentaires. La Confédération a conclu un contrat d'achat pour une somme de 9,99 millions de francs.

Elles serviront de mégaphone

Il s'agit de «sirènes de dernière génération», précise l'OFPP. Sur le plan technique, elles comportent une nouveauté. Les anciens modèles ne pouvaient que reproduire des sons d'alarme. Désormais, il sera possible de diffuser des annonces vocales préenregistrées ou d'utiliser directement ces sirènes comme un mégaphone.

Une plaque magnétique devrait également faciliter le montage des appareils. Les nouvelles sirènes seront livrées aux cantons à partir du deuxième semestre de 2026, qui les distribueront aux communes, aux pompiers et à la Protection civile. En cas de danger, peu importe le lieu, toute la population suisse pourra être avertie.