Une jeune randonneuse de 20 ans est décédée jeudi soir après une chute fatale au Kleiner Mythen, à Schwyz. Malgré son expérience, les circonstances du drame restent inconnues. Une enquête est en cours.

Une randonneuse aguerrie se tue sur le Kleiner Mythen (SZ)

Une randonneuse aguerrie se tue sur le Kleiner Mythen (SZ)

Elle avait 20 ans

ATS Agence télégraphique suisse

Une jeune femme de 20 ans a perdu la vie jeudi soir dans l'ascension du Kleiner Mythen, au-dessus de Schwyz. La randonneuse de montagne expérimentée a fait une chute fatale pour des raisons encore inconnues.

Le corps de la malheureuse a pu être localisé par un hélicoptère en terrain escarpé, puis en être évacué. La jeune femme était une experte, indique vendredi la police schwyzoise qui a ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes du drame.