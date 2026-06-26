ATS Agence télégraphique suisse
Une jeune femme de 20 ans a perdu la vie jeudi soir dans l'ascension du Kleiner Mythen, au-dessus de Schwyz. La randonneuse de montagne expérimentée a fait une chute fatale pour des raisons encore inconnues.
Le corps de la malheureuse a pu être localisé par un hélicoptère en terrain escarpé, puis en être évacué. La jeune femme était une experte, indique vendredi la police schwyzoise qui a ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes du drame.
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