Quelques changements et nouveautés sont prévus en juin. Swisscom baisse les tarifs d'itinérance, les CFF offrent des nouvelles liaisons et Swiss propose des nouvelles destinations. Voici ce qui va changer en juin en Suisse.

1/4 Le contingent d'importation d'œufs sera augmenté au 1er juin 2025 en raison de l'augmentation de la demande. Photo: keystone-sda.ch

Keystone-SDA et Alexander Terwey

1 Des œufs arrivent de l'étranger

A cause de la forte demande d'œufs en Suisse, notre contingent d'importation sera augmenté de 50% au 1er juin 2025. D'après le Conseil fédéral, ce changement permettra d'importer jusqu'à 10'000 œufs supplémentaires à un taux de douane plus bas.

«Cette décision était nécessaire, car la production nationale ne peut pas couvrir à elle seule l'augmentation de la demande», explique le Conseil fédéral. Selon lui, la consommation par habitant aurait augmenté de 5% entre 2023 et 2024, représentant 198 œufs par an.

2 Des avantages chez Swisscom

Juste avant les vacances d'été, Swisscom baisse les prix de ses appels et SMS envoyés depuis l'étranger. A partir du 1er juin, la baisse des prix pourra aller jusqu'à 66% selon le pays, indique le plus grand groupe de télécommunications suisse.

Grâce à des packs d'itinérance, vous pourrez surfer sur le net dans plus de 100 pays différents. Pour les pays de l'Union européenne (UE), la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, 1 gigaoctet de données coûtera 5,90 francs dès le mois prochain. Jusqu'à présent, le paquet de données coûtait au moins 14,90 francs.

Les paquets de données déjà en place pour la zone UE et la Grande-Bretagne seront aussi moins chers. Et dès juillet, les abonnements de téléphonie mobile Blue incluront le roaming dans le monde entier.

3 Des nouvelles liaisons CFF

Les CFF développent leurs liaisons estivales vers l'Italie. D'ailleurs, une liaison directe vers Sestri Levante, en Ligurie, est déjà disponible tous les samedis et dimanches depuis Zurich, et cette offre sera étendue dès le 1er juin. Ce train circule tous les jours entre Zurich et Gênes-Sestri Levante, et cela durera jusqu'au 28 septembre.

De plus, cette liaison sera étendue jusqu'à Pise du 8 juin au 28 septembre. Le trajet jusqu'à Pise sera certes un peu plus long, mais a l'avantage d'être direct. Il ne sera donc plus nécessaire de prendre une correspondance à Zurich. Cependant, à cause de travaux en Italie, la liaison Eurocity de Zurich à Bologne ne pourra pas circuler du 1er juin au 28 septembre 2025.

4 De nouvelles destinations chez Swiss

Dès le 27 juin, Swiss proposera deux vols par semaine au départ de Zurich pour Montpellier, connue pour ses nombreuses attractions touristiques, comme sa célèbre cathédrale, sa vie nocturne trépidante, sa gastronomie et sa nature. A partir du 28 juin, la compagnie proposera aussi un vol hebdomadaire vers Heringsdorf, sur l'île allemande d'Usedom dans la mer Baltique. La mer du Nord sera ainsi accessible en moins de deux heures au départ de Zurich.

Enfin, dès le 30 juin, Swiss volera vers la grande ville serbe de Niš, et ce deux fois par semaine. Niš est surtout connue pour son histoire et pour être la ville de naissance de l'ancien empereur romain Constantin le Grand.

5 Des modifications dans l'espace Schengen

Le 15 juin 2025, certaines modifications législatives du système d'information Schengen entreront en vigueur. «Le Conseil fédéral a d'abord voulu attendre que le nouveau système européen d'autorisation de voyage ETIAS soit mis en service avant de le faire entrer en vigueur», explique un communiqué.

Cette autorisation de voyage deviendra une condition d'entrée dans l'espace Schengen pour les ressortissants de pays tiers exemptés de visa.