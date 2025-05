Du soleil en perspective Les CFF préparent des lignes directes jusqu'à l'Italie et la France cet été

Cet été, les CFF renforcent leurs liaisons ferroviaires vers le sud. Des trains directs relieront Genève et Lausanne à Marseille et Avignon, tandis que Zurich sera connectée quotidiennement à Gênes, Sestri Levante et Pise.