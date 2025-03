1/5 Des Américains veulent importer des œufs depuis la Suisse. Photo: Unsplash / Jakub Kapusnak

Patrik Berger et Robin Wegmüller

Les œufs sont actuellement une denrée rare. Et ce, dans le monde entier. En Suisse aussi, la pénurie d'œufs de poule se fait sentir lors des achats quotidiens: alors que Pâques approche à grands pas, les œufs suisses sont presque en pénurie.

Mais pourquoi donc? Tout d'abord, parce que la demande augmente. En effet, de plus en plus de personnes se détournent d'une consommation quotidienne de viande, et se tournent donc vers les œufs, afin de couvrir les besoins en protéines. D'autre part, les effets de la grippe aviaire actuelle provoquent une pénurie. Ainsi, rien qu'aux Etats-Unis, plus de 20 millions de gallinacés ont dû être abattus. Il est même question de rationner les œufs.

Mail d'un médiateur américain

Face à cette disette, les Américains ont sonné à la porte de plusieurs pays européens d'exporter davantage d'œufs. Le Danemark, qui entretient actuellement des relations tendues avec les Etats-Unis en raison des intentions d'achat de Trump pour le Groenland, de même que la Suède, ont reçu des demandes en ce sens, selon les médias. Les Américains ont également frappé à la porte de l'Allemagne.

Mais les Américains sont également friands d'œufs suisses. «Nous avons reçu cette semaine le mail d'un intermédiaire, explique Daniel Würgler, président de Gallo Suisse, l'association des producteurs d'œufs suisses. Il nous a demandé si nous avions des œufs et si nous pouvions lui faire une offre.»

«Nous avons besoin de chaque œuf!»

Daniel Würgler est cependant resté ferme: «L'exportation d'œufs n'est pas à l'ordre du jour, pas même pas vers les Etats-Unis, affirme-t-il. Qui plus est, alors que les œufs se font actuellement rares en Suisse, comme toujours avant Pâques.» La situation est néanmoins plus tendue que les autres années, d'où ce refus. «Nous avons besoin de chaque œuf!», confirme le président de Gallo Suisse.

Lui-même dirige à Frasses, dans le canton de Fribourg, une exploitation de 18'000 poules pondeuses. Selon lui, la Suisse a de petites exploitations en comparaison internationale et quasiment que des œufs de poules élevées en plein air. «Ce modèle de production a un coût, bien plus élevé que l'élevage intensif», dit-il. Et d'ajouter en riant: «J'attend encore le coup de fil personnel de Donald Trump!»

En 2024, 1,1 milliard d'œufs ont été produits en Suisse et 400 millions ont été importés, comme le montre les chiffres de Gallo Suisse. Les consommateurs suisses exigeraient toutefois de plus en plus d'œufs répondant à des normes plus écologiques et d'origines régionales. Jusqu'à la mi-février, la Suisse a dû acheter 64 millions d'œufs à l'étranger, soit 7 millions d'œufs de plus que pendant la même période de l'année précédente.