Les œufs suisses sont presque en pénurie juste avant Pâques

Les supermarchés suisses font face à une pénurie d'œufs locaux avant Pâques, relève la RTS dimanche. La popularité croissante des œufs, économiques et polyvalents, combinée aux contraintes de production, crée un déséquilibre entre l'offre et la demande.

De petites affiches, ici dans une Migros alémanique, indiquent que les œufs suisses vivent un moment de pénurie avant Pâques. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Dans les rayons des supermarchés, des affichettes annoncent un assortiment réduit en œufs suisses. Une pénurie qui alerte les consommateurs et la RTS, qui a cherché des explications en ce dimanche 9 mars. Cette année, peu avant Pâques, «la demande a plus augmenté que d'habitude», argumente le Fribourgeois Daniel Würgler, éleveur et président de la faîtière de la production d'œufs GalloSuisse.

Plusieurs éléments font de l'œuf suisse un incontournable. La période pascale, qui est un pic de consommation avec Noël, et le côté «tendance» de l'œuf dans les cuisines, à la fois économique, facile à cuisiner de plein de manières et source de protéines importante. Face à la viande, souvent chère, l'œuf est bon marché.

Aussi, les éleveurs de poules peuvent difficilement réagir à la demande renforcée. Les stocks se prévoient plus d'une année à l'avance et accueillir plus de bêtes demande des aménagements conséquents. Pour le spécialiste, on ne peut pas parler de pénurie, car il reste possible de compenser avec les importations.