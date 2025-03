Au menu de ce mercredi 5 mars: la pénurie d'électricité, la neutralité et la fabrique de munitions, les solutions pour la santé, un impôt pour financer le climat et pour finir une proposition de maintien du franc fort.

Photo: keystone-sda.ch

Qu'est-ce que peut bien nous réserver l'actualité ce mercredi 5 mars? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des actus suisses à ne pas manquer. On embarque:

1 La Suisse pourrait ne pas connaître la crise

La Suisse est en bonne voie pour se doter d'une réserve d'électricité hydraulique et thermique pour faire face à une éventuelle pénurie. Après le National, le Conseil des Etats devrait accepter mercredi un projet gouvernemental en ce sens. Il devrait apporter quelques retouches, notamment en ce qui concerne la réserve liée à une réduction de la consommation. La commission préparatoire est également opposée à un soutien financier généralisé aux installations de couplage chaleur-force (CCF).

2 Des munitions suisses délocalisées

La fabrique de munitions de Thoune Swiss P Defence a licencié de nombreux collaborateurs avec effet immédiat et le savoir-faire de l'entreprise a été transféré en Allemagne, rapporte mercredi Blick. En cause, la neutralité de la Suisse. Celle-ci empêchant la réexportation des armes et des munitions fabriquées en Suisse vers l'Ukraine, plusieurs Etats ont renoncé à s'équiper avec du matériel helvétique. La hausse des commandes de munitions du Département fédéral de la défense n'a en outre pas suffi à assurer la pérennité du site. La maison mère italienne Beretta de cette ancienne filiale de RUAG avait prévenu en 2022 que la fabrique de munitions risquait de disparaître en raison du régime d'exportation strict de la Suisse.

3 Sortir de la crise de soins

Le syndicat Unia présente mercredi le «Manifeste du Care» pour des soins et un accompagnement de qualité. Ce document a été préparé par des travailleurs qui présentent leurs solutions visant à sortir de la crise des soins de longue durée «la tête haute».

4 Les héritages utilisés pour sauver le climat?

Le Conseil national commence mercredi l'examen de l'initiative populaire de la Jeunesse socialiste «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement» (initiative pour l'avenir). Le texte demande un impôt de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs. Il devrait servir à financer des mesures climatiques. Le Conseil fédéral recommande le rejet de l'initiative, sans contre-projet. Le National devrait en faire autant.

5 Un franc suisse toujours plus fort

Le maintien du franc suisse dans la constitution fédérale sera sur la table du Conseil national mercredi. La chambre va se prononcer sur une initiative populaire sur le sujet, lancée par un comité proche des opposants aux mesures anti-Covid-19. Le Conseil fédéral a prévu un contre-projet direct qui reprend les exigences des initiants. La commission préparatoire le soutient largement.