Notre consommation d'oeufs bat un nouveau record

Les Suisses ont consommé en moyenne 197,7 œufs par personne l'année dernière, une hausse significative. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La consommation d'œufs a atteint un record en Suisse l'an dernier. Selon l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), l'approvisionnement reste un défi, mais il devrait y avoir suffisamment d'œufs disponibles pour Pâques, malgré un choix limité.

Au total, 1797 millions d'oeufs ont été vendus en Suisse en 2024, soit 5,7% de plus qu'un an plus tôt. C'est plus que lors de la pandémie de coronavirus, qui avait enregistré une consommation record, souligne mardi l'OFAG.

Cette augmentation peut en partie s'expliquer par la croissance démographique. La population a augmenté de 0,9% entre 2023 et 2024. Mais la hausse est surtout due à une augmentation de la consommation par personne. En moyenne, chaque Suisse a mangé 197,7 oeufs l'an dernier.

La production suisse ne suit pas

Selon l'OFAG, la production indigène a augmenté de 2,8% l'an dernier pour atteindre 1124 millions d'oeufs. En dix ans, la part des œufs issus d'élevages en plein air et d'élevages biologiques a augmenté, tandis que celle des œufs issus d'élevages au sol a diminué, précise l'office fédéral.

Mais les poules suisses ne suffisent pas à couvrir la hausse de la demande. La production indigène ne couvre que 62,5% de la consommation, le reste a dû être importé. Les oeufs étrangers proviennent principalement des Pays-Bas, d'Italie, d'Allemagne et de France.