Comment un tel fiasco est-il possible?
La police oublie de protéger Albert Rösti lors d'un événement, le public doit intervenir

Des militants écologistes ont perturbé un événement avec le conseiller fédéral Albert Rösti à Schaffhouse. Seulement, la police locale n’avait pas été informée de sa venue. Comment un tel fisaco a-t-il pu se produire?
Publié: 21:44 heures
A Schaffhouse, Albert Rösti a été perturbé lors de son intervention. Voici une capture d'écran d'une vidéo des perturbateurs.
Photo: Screenshot
Anna Clara Kohler

Vendredi dernier, des militants écologistes ont perturbé une rencontre avec le conseiller fédéral Albert Rösti dans un garage automobile à Schaffhouse. A peine quatre jours plus tard, il apparait clairement que la protection policière qui incombe habituellement aux Conseillers fédéraux a fait défaut. Et pour cause la police cantonale de Schaffhouse ignorait tout simplement la présence du ministre.

A Berne, les services compétents auraient omis d’annoncer la venue ministre de l'Environnement aux forces de l'ordre locales. «La police cantonale de Schaffhouse tient à préciser qu’elle n’avait pas été informée de la visite du conseiller fédéral», a indiqué le commandant de police Philipp Maier au journal local «Schaffhauser Nachrichten».

La loi fédérale en vigueur est pourtant claire: l’Office fédéral de la police (Fedpol) est responsable de la protection des conseillers fédéraux partout en Suisse. Il lui appartient de mandater, selon les besoins, les corps de police cantonaux ou des sociétés privées pour assurer leur sécurité personnelle.

Des invités et des employés font le job

Au total, onze personnes ont fait irruption chez le concessionnaire pendant l'événement. Albert Rösti a brièvement dû quitter la scène, avant de revenir plus tard. «Ceux qui demandent le plus de tolérance sont souvent ceux qui en ont le moins. Mais nous avons la liberté d’expression et nous devons vivre avec», a-t-il déclaré en réaction à ces incidents. Ce sont finalement des invités et des employés du garage qui se sont chargés de mettre les perturbateurs hors du bâtiment, rapporte encore le journal local.

Les militants du mouvement «Drop Fossil Subsidies» ont par la suite publié deux vidéos de leur action de vendredi sur Instagram. Ils avaient déjà interrompu récemment un autre événement, cette fois en présence de l’ex-conseiller national de l'Union démocratique du centre et patron de Stadler Rail, Peter Spuhler.

Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Alertée dans un second temps, la police de Schaffhouse a pu intercepter les militants près du concessionaire et procéder à leur identification. Il s’agit de cinq femmes et six hommes âgés de 26 à 57 ans, originaires de différentes régions de Suisse et de l’étranger.

