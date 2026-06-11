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Révision cruciale
Le système de santé fait un nouveau pas vers le numérique

Le Conseil des Etats soutient une révision cruciale pour numériser les médicaments en Suisse. Avec 33 voix contre 1, la sécurité des patients est au cœur des débats.
Publié: 10:51 heures
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Dernière mise à jour: 10:52 heures
Le Conseil des Etats valide la numérisation des prescriptions médicales.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Le système de santé fait un pas de plus vers la numérisation. Après le National, le Conseil des Etats a soutenu jeudi par 33 voix contre 1 une révision de la loi sur les produits thérapeutiques visant à augmenter la sécurité des patients.

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Le projet apporte des avancées significatives dans la numérisation du processus de médication, instaure une nouvelle réglementation spécifique pour les médicaments de thérapie innovante (ATMP) et harmonise la réglementation relative aux médicaments à usage vétérinaire avec les dispositions de l’Union européenne, a résumé Hannes Germann (UDC/SH) au nom de la commission.

La prescription, la remise et l'utilisation des médicaments peuvent donner lieu à des malentendus et à des erreurs qui mettent en danger les patients. A l'avenir, les ordonnances et les plans de médication seront fournis sous forme numérique. Ainsi, ils pourront être lus de manière univoque et transmis numériquement.

Le dossier retourne au Conseil national.

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