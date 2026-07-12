Cinq bovins ont été percutés et tués par un train régional samedi soir à Bazenheid (SG). L'accident, survenu vers 22h30, n'a fait aucun blessé humain, indique la police saint-galloise.

Cinq bovins perdent la vie après avoir été percutés par un train à Bazenheid

Cinq bovins perdent la vie après avoir été percutés par un train à Bazenheid

Ils se seraient échappés

ATS Agence télégraphique suisse

Un train régional est entré en collision avec cinq bovins samedi soir à Bazenheid (SG). Les cinq animaux ont péri dans l'accident. Personne n'a été blessé, a indiqué dimanche la police cantonale saint-galloise.

L'accident s'est produit peu après 22h30 sur la ligne ferroviaire reliant Wil (SG) à Bütschwil (SG). Selon la police, les bovins se sont échappés d'un pâturage avant de se tenir sur la voie ferrée. La ligne est restée fermée pendant près de trois heures et des bus de remplacement ont pris le relais pour les passagers.