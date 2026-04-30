Le téléphérique du Säntis ferme jusqu'à la fin de l'automne

Monter au sommet du Säntis (AR) en téléphérique ne sera plus possible ces prochains mois à partir de vendredi. L'installation actuelle tire sa révérence et va être remplacée d'ici à la fin de l'automne par un nouveau téléphérique.
Durant le remplacement de l'installation pour 30 millions de francs, le Säntis n'est accessible qu'à pied. Le restaurant situé à son sommet reste fermé.
Les premiers trajets avec le nouveau téléphérique sont prévus pour «la fin de l'automne», indiquent jeudi les responsables de l'installation. Aucune date précise n'est encore agendée, car elle dépendra de la météo des prochains mois ainsi que de son impact sur l'avancement des travaux.
Pour plus de confort
La capacité du futur téléphérique entre Schwägalp (AR) et le Säntis reste inchangée: 85 personnes. La durée du trajet, 8 minutes, l'est également. Sa nouvelle technologie améliore le confort de passagers et la stabilité face au vent.