Dès vendredi, le téléphérique du Säntis (AR) cessera ses trajets pour être remplacé par une nouvelle installation à 30 millions de francs. Les travaux dureront jusqu’à fin automne, rendant le sommet accessible uniquement à pied.

Le téléphérique du Säntis ferme jusqu'à la fin de l'automne

Le téléphérique du Säntis ferme jusqu'à la fin de l'automne

ATS Agence télégraphique suisse

Monter au sommet du Säntis (AR) en téléphérique ne sera plus possible ces prochains mois à partir de vendredi. L'installation actuelle tire sa révérence et va être remplacée d'ici à la fin de l'automne par un nouveau téléphérique.

Durant le remplacement de l'installation pour 30 millions de francs, le Säntis n'est accessible qu'à pied. Le restaurant situé à son sommet reste fermé.

Les premiers trajets avec le nouveau téléphérique sont prévus pour «la fin de l'automne», indiquent jeudi les responsables de l'installation. Aucune date précise n'est encore agendée, car elle dépendra de la météo des prochains mois ainsi que de son impact sur l'avancement des travaux.

Pour plus de confort

La capacité du futur téléphérique entre Schwägalp (AR) et le Säntis reste inchangée: 85 personnes. La durée du trajet, 8 minutes, l'est également. Sa nouvelle technologie améliore le confort de passagers et la stabilité face au vent.