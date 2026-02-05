Le Conseil d’Etat vaudois demande 39,9 millions de francs pour construire 60 places de prison pour 2028. Cette zone d’attente carcérale d'Orbe répond à la surpopulation dans les locaux de la police.

Une nouvelle prison est à venir à Orbe… si le Grand Conseil le veut bien. Ce jeudi 5 février, le Conseil d'Etat vaudois dépose une demande de crédit d'ouvrage de 39,9 millions de francs pour la construction de la très attendue Zone d'attente carcérale (ZAC).

Cette «infrastructure essentielle», comme la décrit le communiqué de presse, entend proposer, dès le premier trimestre 2028, 60 places supplémentaires dans le périmètre du Pôle pénitentiaire du Nord vaudois (PPNV). «Elle permettra de limiter le recours aux zones carcérales de police et d’améliorer les conditions de détention», se projette le Gouvernement.

Eviter les détentions illicites actuelles

L'Etat de Vaud lui-même qualifie d'illicites les conditions de détention dans les zones carcérales de police (ZC), en particulier dans les hôtels de police de la police municipale de Lausanne et de la police cantonale à la Blécherette. La raison? Le dépassement régulier des 48 heures légales de détention provisoire dans ces établissements.

«Le nouveau bâtiment accueillera des personnes en détention avant jugement, pour une durée qui ne devrait pas excéder 3 mois, dans l’attente qu’une place se libère dans un établissement pénitentiaire adapté», prévoit le Conseil d'Etat. Il s'agit d'offrir «des conditions conformes à une détention» de plus de 48 heures. «Un secteur médical, une salle de sport et des espaces d’activités seront à disposition des personnes détenues, envisage l'Exécutif vaudois. Cette nouvelle structure pourra en outre bénéficier des prestations du PPNV, comme les repas ou la buanderie.»

Une construction plus chère que prévu

Si le Grand Conseil accepte le crédit d'ouvrage, le chantier devrait débuter à l’automne 2026 sur un terrain appartenant à l'Etat, à l'emplacement actuel des poulaillers de la prison d'Orbe. «En raison de l’urgence de la situation, les phases d’autorisation de construire et d’appel d’offre en entreprise totale sont menées en parallèle du processus parlementaire», communique encore le Conseil d'Etat.

Dans l'attente de cette ZAC, «l’identification et la mise en œuvre de solutions transitoires, à l’image d’accords conclus avec d’autres établissements pénitentiaires» est entre les mains du Service pénitentiaire (SPEN). Lors de la présentation du projet, en août dernier, la mise en service était envisagée à partir de fin 2027, pour un coût total évalué à 28,5 millions de francs. Reste à savoir si le Grand Conseil se positionnera sur cette augmentation d'un peu plus de 11 millions.