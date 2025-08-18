DE
FR

Course-poursuite et coups de feu
Trois jeunes Français tentent de cambrioler une armurerie à Yverdon

Dimanche matin, une tentative de cambriolage d'une armurerie à Yverdon-les-Bains (VD) s'est soldée par l'arrestation de trois jeunes. Après une course-poursuite et des tirs de la police, les suspects ont été interpellés sans faire de blessés.
Publié: il y a 28 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Partager
Écouter
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Trois Français de 17 à 19 ans ont tenté de cambrioler une armurerie tôt dimanche à Yverdon-les-Bains (VD). Ils ont été arrêtés à l'issue d'une course-poursuite durant laquelle un policier a tiré des coups de feu en direction de leur véhicule. Personne n'a été blessé.

La police a été alertée dimanche peu après 04h30. A leur arrivée sur place, les patrouilles ont constaté qu'un pick-up avait percuté la vitre de l'armurerie et que deux des suspects tentaient de pénétrer dans le magasin, indique lundi la police cantonale dans un communiqué. Ils ont alors pris la fuite à bord de leur véhicule. 

Coups de feu tirés

Les fuyards «ont circulé en ville à vive allure, en prenant des risques considérables», écrit la police. Arrivés au bout d'une rue dotée d'une borne rétractable, ils ont rebroussé chemin et se sont retrouvés en face d'une voiture placée en travers de la route.

Le chauffeur a contourné le véhicule de police et a frôlé un agent avant de s'immobiliser brièvement. Le policier a alors tiré en direction des pneus du véhicule utilitaire. Le pick-up a toutefois pu reprendre sa course sur quelques mètres avant de percuter un autre véhicule de la police.

A lire aussi
Un cambrioleur menace de faire exploser le bâtiment lors de son arrestation
Intervention à Pfungen (ZH)
Le cambrioleur d'une armurerie menace de faire exploser le bâtiment
Vol par effraction dans une armurerie du Bas-Valais: les auteurs sont en fuite
Cambriolage dans la nuit
Trois individus en fuite après avoir braqué une armurerie en Valais

Les vols dans des armureries se multiplient

Les trois suspects ont alors été interpellés sans opposer de résistance. Il s’agit de trois ressortissants français de 19, 18 et 17 ans. Ils ont été dénoncés au Ministère public et au Tribunal des mineurs. Une instruction pénale a été ouverte pour établir les circonstances précises des faits. Personne n'a été blessé lors de cet événement et aucune arme n'a été emportée, précise la police.

Les vols dans les armureries se sont multipliés récemment en Suisse, dont l'une notamment à Evionnaz (VS) il y a près d'un mois.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus