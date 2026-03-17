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Des œuvres du Déserteur
Le curé de Fully impliqué dans la possible spoliation de tableaux

Les révélations sur l'ancien curé de Fully ont mis en lumière une possible spoliation des 28 œuvres du peintre Le Déserteur. Une enquête a été lancée pour déterminer les circonstances de leur acquisition, soupçonnées d'être illégitimes.
Publié: 13:43 heures
L'ancien curé de Fully pourrait avoir illégitimement acquis les 28 œuvres du peintre Le Déserteur, selon des révélations récentes.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les révélations concernant l’ancien curé de Fully (VS) ont mis au jour une possible spoliation de tout ou partie des 28 oeuvres du Déserteur. Une recherche de provenance a été lancée afin de déterminer dans quelles circonstances ces oeuvres ont été acquises.

Selon plusieurs témoignages, l'ancien curé de Fully aurait constitué sa collection d’art de manière illégitime, notamment par vol de privés, peut-on lire dans un communiqué de l'Etat du Valais, diffusé mardi.,

Les 28 oeuvres du peintre itinérant suisse originaire d'Alsace Charles-Frédéric Brun (vers 1811-1871), dit Le Déserteur, ont été données par usufruit en 1967 à l’Etat du Valais, en contre-prestation d’un bail pour un bâtiment. Elles ont intégré la collection du Musée d’art du Valais en 1983, à la mort du curé.

Faire toute la lumière

Ces oeuvres n’ont jamais fait l’objet d’une recherche de provenance, «dans la mesure où il n’y avait, à l’époque, pas lieu de soupçonner d’éventuelles conditions d’acquisitions illicites, et que la question de l’origine des oeuvres ne revêtait pas la même importance qu’aujourd’hui», souligne l'Etat du Valais.

Afin de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles l'ancien homme d'Eglise a constitué sa collection et afin de s'assurer que les oeuvres désormais propriété de l'Etat du Valais n'ont pas fait l'objet d'une éventuelle spoliation, le Musée d’art du Valais lance une recherche de manière à déterminer la provenance de chaque oeuvre et leurs conditions d’acquisition.

En poste durant 48 ans

«Si une ou plusieurs spoliations devaient être confirmées, il s'agira de définir des mesures de réparation et de les mettre en oeuvre», conclut l'Etat du Valais.

Le curé était resté en fonction durant 48 ans, soit de 1930 à 1978. Des abus sexuels lui sont en outre reprochés.

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