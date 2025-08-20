Trois jeunes Français ont tenté de cambrioler une armurerie à Yverdon, causant d'importants dégâts. Après une course-poursuite, ils ont été arrêtés par la police. En colère, le propriétaire appelle à réagir face au «tourisme du braquage».

«Contre ce tourisme du braquage, il faut un vrai contrôle aux frontières»

1/2 Le patron de l'armurerie Centre Tir, Laurent Lambercier, se dit «meurtri» de la tentative. Il déplore le «tourisme du braquage». Photo: DR

Léo Michoud Journaliste Blick

C’est un armurier à fleur de peau qui répond au téléphone ce mardi. Il y a deux jours, dimanche 17 août, trois jeunes Français de 17, 18 et 19 ans ont tenté de cambrioler son Centre Tir d’Yverdon – aussi bien armurerie que stand de tir. Et ils n’y sont pas allés de main morte.

A l’aide d’un pick-up, l’un d’eux a défoncé la vitrine du commerce pendant que deux autres ont tenté de se frayer un chemin jusqu’au butin. «L’alarme a fonctionné, j’ai été réveillé à 4h32 du matin, indique Laurent Lambercier, boss des lieux. J’ai juste eu le temps de me brosser les dents avant d’aller sur place.»

Cambriolage raté, dégâts et risques XXL

Heureusement, les trois cambrioleurs n’ont eu accès à rien d’autre que l’espace cafétéria. «Je suis très en colère, meurtri et je ne dors plus, déplore le patron. Le seul soulagement que j’ai, c’est qu’ils n’ont pas pris d’armes. Ma sécurité a bien fonctionné.»

Il évalue les dégâts à «plusieurs dizaines de milliers de francs». En anticipation, le commerçant déplore que «tout ne sera pas pris en charge par l’assurance».

L’entrée par effraction a déclenché l’alarme et alerté la police. Une rocambolesque course-poursuite à travers Yverdon a suivi. «A vive allure» et en prenant «des risques considérables» selon la police, le chauffeur a fini bloqué par une voiture de police.

En essayant de s’enfuir, le pick-up a frôlé un agent, qui a tiré des coups de feu dans les pneus. Il a continué de rouler sur quelques mètres avant de percuter une autre voiture de police. Les ressortissants français ont pu être interpellés.

«C’est inadmissible!»

«Imaginez, on arrive dans votre domicile et on fait peur à vos enfants, tonne Laurent Lambercier. C’est inadmissible qu’on puisse laisser faire ça chez nous et que ces jeunes agissent impunément!» Les trois Français – un mineur et deux à peine majeurs – ont été dénoncés au Ministère public et au Tribunal des mineurs. La justice a ouvert une instruction pénale pour établir les circonstances précises des faits.

Avec plus de 30 ans de métier, le patron d’armurerie y voit une problématique à dimension politique: «Contre tout ce va-et-vient, ce tourisme du braquage, il faut un vrai contrôle aux frontières. Je ne comprends plus cette société et notre politique de bobo.»

Plusieurs cas récents de larcins commis par de jeunes Français dans les commerces suisses ont défrayé la chronique. Une armurerie d’Evionnaz, en Valais, a vu des armes disparaître en juillet dernier. Les suspects arrêtés viennent «de la région lyonnaise», relate la RTS.

Les vendeurs d’armes et stands de tir sont particulièrement ciblés par des vols. Mais des bijouteries, des horlogers et des concessionnaires auto ont aussi subi des larcins, en particulier en Suisse alémanique. Des mineurs au volant de voiture de luxe volées ont récemment été arrêtés alors qu’ils se dirigeaient vers la France.