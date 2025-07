Une voiture de luxe a pris feu la semaine dernière sur l'autoroute A1, près de Bursins (VD). Un exemple de vols en recrudescence. Photo: police cantonale vaudoise

Des voitures de luxes volées passent à toute allure sur les routes romandes pour rejoindre la France. Ce mercredi 2 juillet, la police cantonale vaudoise indique être confrontée à «une recrudescence de vols de véhicules qui traversent le canton à des vitesses avoisinant les 200 km/h en pleine nuit».

Les victimes principales de ces vols sont des concessionnaires de Suisse alémanique. «D’une manière générale, les auteurs de ces vols sont de nationalité française, parfois mineurs et vraisemblablement recrutés par des réseaux mafieux», détaille la police vaudoise, poussée à engager «d'importants moyens» pour les intercepter, comme des herses, des drones et des brigades canines.

Une voiture volée en feu sur l'A1

La semaine dernière, une voiture a pris feu sur l'autoroute A1, peu avant l'aire de Bursins (VD), à la suite d'une longue course-poursuite. Deux conducteurs de deux bolides ont finalement été interpellés: «Lors de cette opération, un des véhicules volés est entré en collision avec une voiture de la police région Morges arrêtée sur l’autoroute et dont les policiers étaient affairés à sauver le conducteur du premier véhicule, lequel était sorti de la route et avait pris feu dans un champ», précise le communiqué policier.

Gendarmerie vaudoise et agents locaux sont engagés dans ces dispositifs d'interpellation, de même que la police scientifique, les douaniers et les polices des cantons où se sont déroulés les vols. Même la police française est mise à contribution. En cas d'arrestation, le Ministère public vaudois et le tribunal des mineurs prennent en main la dimension judiciaire.

Conseils aux propriétaires

Les auteurs sont décrits comme «très déterminés» et «n’hésitent pas à circuler sur les autoroutes du pays à des vitesses très élevées, mettant en danger les autres usagers et les forces de l’ordre». En outre, le canton de Vaud voit aussi bon nombre de vols de véhicules lors desquels les clés de contact sont dérobées de manière furtive, en journée, lorsque les garages et carrosseries sont ouverts.

La police incite les propriétaires et les concessionnaires à la plus grande prudence pour sécuriser ces véhicules ainsi que leurs clés de contact. Il est recommandé d’équiper les véhicules d’un dispositif d’immobilisation électronique, d’un traceur GPS et de bloquer les issues des concessions avec des éléments physiques. Alarmes et caméras de vidéosurveillance sont également conseillées. Les particuliers sont invités à «ne pas indiquer les coordonnées lors de la mise en vente de leur véhicule sur internet, mais plutôt de convenir d’un lieu de rendez-vous».