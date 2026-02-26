A Vevey, la candidature du syndic Yvan Luccarini continue de diviser après les révélations de Blick sur un document interne évoquant ses motivations financières. Le mouvement décroissance alternatives dénonce des critiques sorties de leur contexte.

Luisa Gambaro Journaliste

Les élections communales continuent de faire des remous à Vevey. La candidature, critiquée par certains, du syndic Yvan Luccarini se heurte à un nouveau rebondissement après les révélations de Blick. Le mouvement Décroissance alternatives (Da) contredit les critiques de sources anonymes et d'un document interne ayant fuité. Pour rappel, ce document datant du 23 octobre dernier annonçait la future candidature du syndic Yvan Luccarini sans mentionner sa maladie mais en soulignant ses nécessités financières.

«Ces extraits d’un échange interne de 2025 ne reflètent ni les décisions finales ni le consensus du mouvement», tranche décroissance alternatives. «Il n'est pas étonnant que des adversaires politiques tentent d'affaiblir un groupe politique qui a du poids et qui formule des propositions innovantes, y compris par des moyens douteux.»

Le mouvement dit ne pas réfuter les difficultés «rencontrées au sein de l’exécutif lors de la dernière législature» et réitère sa confiance dans les candidatures présentées. «Nous invitons les Veveysan·nes à nous juger sur nos propositions concrètes, et à se référer à notre programme», conclut le mouvement.