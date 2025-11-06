DE
Après des problèmes de santé
A Vevey, le syndic Yvan Luccarini va reprendre ses fonctions

Le syndic de Vevey, Yvan Luccarini, reprendra ses fonctions à mi-temps dès le 17 novembre, après une absence due à des problèmes de santé. Son retour se fera en deux étapes, avec un taux de 50% jusqu'au 11 janvier 2026, puis à plein temps dès le 12 janvier.
Publié: il y a 45 minutes
Photo: KEYSTONE
Une prise en charge médicale adaptée et une évolution positive de ses problèmes de santé vont permettre au syndic de Vevey Yvan Luccarini de reprendre ses fonctions de façon progressive à mi-temps à partir du 17 novembre prochain. Son absence, en raison de plusieurs problèmes de santé tant au niveau personnel que familial, datait du 23 août dernier.

«Une prise en charge médicale adaptée et continue, ainsi qu'une évolution positive, lui permettent aujourd'hui de planifier une reprise progressive de ses activités en deux étapes dès le lundi 17 novembre prochain. A un taux effectif de 50% jusqu’au 11 janvier 2026, puis pleinement à partir du lundi 12 janvier 2026», a indiqué jeudi la Municipalité de Vevey.

«Yvan Luccarini remercie sincèrement ses collègues de la Municipalité pour l'organisation de sa suppléance, les services de l'administration pour leur engagement indéfectible, et toutes les personnes qui lui ont manifesté leur soutien durant cette période compliquée. Les autres membres du collège exécutif veveysan saluent ce retour et se réjouissent de cette évolution positive», écrit la Ville.

Une reprise à temps partiel

Il a déjà été convenu d'alléger les représentations municipales incombant au syndic en soirée et durant les week-ends jusqu'au 12 janvier 2026. Le reste des modalités et aménagements de cette reprise à temps partielle seront précisées dès le 17 novembre à la suite de la reprise effective des activités, poursuit le communiqué.

Le quinquagénaire avait déjà été absent durant deux mois et demi, fin 2024. Il avait alors expliqué être atteint d'une maladie neurologique génétique rare, de type Charcot-Marie-Tooth. L'élu issu de la gauche radicale, membre de Décroissance alternatives, est municipal à Vevey depuis 2020 et syndic depuis l'été 2021.

