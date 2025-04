Yvan Luccarini fait marche arrière et invite la population à voter contre le projet soutenu par la Municipalité de Vevey. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Rupture de collégialité à la Municipalité de Vevey: le syndic Yvan Luccarini a retiré son soutien au projet municipal accepté fin mars par le Conseil communal comprenant des mesures de vidéosurveillance. Cette question - pour ou contre une quarantaine de caméras dans le secteur de la gare - sera d'ailleurs soumise prochainement au peuple via un référendum spontané.

«M. Luccarini a informé ses collègues de la Municipalité de sa décision de rompre la collégialité concernant le projet de vidéosurveillance dans le secteur de la gare et ses environs», a indiqué mardi la Municipalité veveysanne dans un communiqué, au même moment où le syndic envoyait aux médias un communiqué personnel, invitant la population à refuser le dispositif de vidéosurveillance.

«Mon désaccord»

«Je dois aujourd'hui manifester mon désaccord avec l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance dans le quartier de la gare de Vevey», écrit-il. «L'impérative étape consistant à évaluer l'efficacité de cette mesure et la proportionnalité des moyens engagés n'a malheureusement pas eu lieu. Ce projet est directement passé de l'idée abstraite à la réalisation concrète par l'engagement d'un mandataire de sécurité spécialisé», regrette le syndic. «Le sentiment d'insécurité lié au trafic de drogue dans nos rues est une réalité et la Municipalité se doit d'étudier toutes les mesures possibles dans le cadre de ses compétences. Cela ne justifie toutefois pas de les mettre en place si leur efficacité n'est pas préalablement démontrée», estime Yvan Luccarini. Il ne remet en revanche pas en question les autres mesures de l'ensemble du projet sécuritaire et social.

Le syndic précise que son «désaccord porte sur la conduite politique» de ce projet d'installer un dispositif de vidéosurveillance de l'espace public, qui «amènerait la commune à engager des moyens financiers disproportionnés pour une mesure inefficace». Il invite donc la population veveysanne à «refuser ce dispositif de vidéosurveillance lors de la prochaine votation communale, tout en encourageant la Municipalité à continuer de déployer les autres mesures en matière de lutte contre le deal de rue et de renforcement du sentiment de sécurité dans l’espace public».

Votation dans les prochains mois

La Municipalité affirme pour sa part «prendre acte de la décision individuelle du syndic». Tous les autres membres réaffirment leur soutien au projet et leur engagement en faveur de ces mesures sécuritaires, sociales et infrastructurelles, souligne-t-elle. Elle s'étonne que Yvan Luccarini «retire son soutien à un préavis qu'il avait initialement appuyé dans le cadre de la conduite politique». Le projet a depuis été accepté à une large majorité par le Conseil communal le 27 mars dernier. Il sera soumis au vote populaire ces prochains mois dans le cadre d'un référendum spontané, rappelle encore l'exécutif.

Le projet vise à installer une quarantaine de caméras à la gare et aux alentours. Ce dispositif se veut «dissuasif». Il vise aussi à fournir «un outil supplémentaire» au travail de la police en matière d'enquête. Il est complété par un renforcement des mesures sociales, notamment «le travail social de proximité» avec 2,1 postes supplémentaires. Un «observatoire social» doit aussi être créé pour «identifier les problématiques sociétales afin de pouvoir engager des actions ciblées». Le Conseil communal a aussi validé des mesures de formation pour «mieux préparer le personnel communal aux tensions pouvant survenir dans l'espace public».