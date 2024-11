Vevey n'a plus de nouvelles de son syndic

Yvan Luccarini, syndic de Vevey, est en arrêt maladie depuis plusieurs semaines, a appris Blick. Photo: Keystone

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Vevey (VD) n'est plus à une crise politique près. Mais celle qui semble se dessiner paraît toutefois inédite. Yvan Luccarini, syndic élu sous la bannière de gauche radicale Décroissance-Alternatives, ne serait plus derrière son bureau depuis plusieurs semaines, a appris Blick.

Contacté, Vincent Imhof, vice-syndic, confirme l'absence de son collègue. Le Vert'libéral indique néanmoins ne pas pouvoir confirmer ou infirmer les rumeurs circulant sur les raisons de cet arrêt médical: «Nous n'avons aucune information à ce sujet». Pas de commentaire, non plus, quant à une éventuelle date de retour.

Nos sources avancent une situation politique tendue pour expliquer ce retrait inattendu. En plus de la crise du deal de rue qui gangrène la ville d’image à l'instar de Lausanne et d'Yverdon-les-Bains, la question des finances — qui sera débattu le 5 décembre au Conseil communal — aurait cristallisé les conflits.

Le budget, la goutte de trop?

Un informateur fait quelques confidences: «Il est notoire qu'il y a des tensions depuis un moment au sein de l'Exécutif et, dernièrement, la Commission des finances a refusé sa proposition de budget pour l'année 2025. Celle-ci demandait à la Municipalité une marge d'autofinancement de six millions de francs contre les quatre millions prévus et d'arrêter de créer des nouveaux postes fixes et auxiliaires. Droit derrière, le syndic s'est mis en arrêt maladie.»

Yvan Luccarini va-t-il revenir à son poste? Blick a tenté de joindre l'ancien député au Grand Conseil vaudois ce vendredi matin. Ce dernier n'a pas retourné nos tentatives d'appels, mais nous a répondu laconiquement par SMS: «Je suis absent pour raisons de santé et je n'ai rien d'autre à vous expliciter.»