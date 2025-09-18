La police cantonale vaudoise alerte ce mardi quant à une hausse des vols d'armes et l'utilisation de faux documents lors de ventes entre particuliers. Les propriétaires vendeurs risquent des poursuites en cas de négligence.

La police vaudoise déplore les vols d'armes à feu et cible les propriétaires

La police vaudoise déplore les vols d'armes à feu et cible les propriétaires

1/4 Les Vaudois détenteurs d'arme à feu, par exemple via l'armée, sont invités à ne pas la ranger à la cave pour la protéger des vols. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Gare aux particuliers qui vendent leurs armes à feu! Ce jeudi 18 septembre, la police cantonale vaudoise met en garde les propriétaires d'armes dans le canton.

Les vols sont en recrudescence. Et si les voleurs et les acheteurs sont susceptibles d'être poursuivis, les volés et les vendeurs pourraient l'être aussi.

Des vols en hausse

Ce qui inquiète la police, ce sont les cambriolages commis dans des caves ou des habitations dans le but de dérober «des armes entreposées de manière inadaptée». Un crime en augmentation: En 2024, la police cantonale a constaté douze vols. Contre seize entre le début de l’année 2025 et ce mois de septembre.

A titre d'exemple, une armurerie yverdonnoise a récemment été ciblée par des cambrioleurs qui n'y sont pas allés de main morte. La police conseille aux propriétaires, évidemment, de conserver leurs armes sous clé. Mieux, de «ne pas conserver l’arme, la culasse et les munitions au même endroit». Cacher son arme ou ses munitions derrière des portes de cave en bois, dites «à claire-voie», est «fortement déconseillé».

De la fraude entre particuliers

Une autre constatation de la police donne un aperçu de la problématique globale. «Des enquêtes récentes ont permis d’établir que des armes avaient été achetées par le biais de documents falsifiés», communiquent les forces de l'ordre.

La police détaille: «Des individus ont recours à de fausses cartes d’identité, des faux permis d’achat d’armes ou encore à des contrefaçons de documents officiels dans le but de contourner les réglementations en vigueur et acquérir des armes auprès de particuliers.» Ou encore à des «copies numériques ou physiques de documents réels, utilisées sans autorisation ou modifiées pour masquer certaines informations».

Des mesures prises, même contre les victimes

En somme, il y a de la fraude à échelle suffisante pour qu'elle «contribue à la circulation d’armes dans des milieux illégaux, souvent utilisées lors de délits exécutés à l’étranger ou sur notre territoire». Pour lutter contre cette tendance, le Bureau des armes annonce avoir, depuis le 27 mars 2025, renforcé le niveau de sécurité des permis d’acquisition. Le communiqué liste une série de dispositifs de marquage permettent de s'assurer de la légalité et de la traçabilité des flingues: filigrane, gaufrage, encres métallisées, paillettes fluorescentes sous éclairage ultra-violet.

Même sans le vouloir, les vendeurs et les propriétaires qui se font dérober des armes peuvent aussi faire face à des sanctions. «La loi fédérale sur les armes considère comme une infraction le fait de s’être fait voler une arme, ou d’en avoir vendu à une personne qui aura produit des documents d’identité falsifiés», observe la police cantonale. Le droit d’acquérir ou de détenir des armes pourrait leur être retiré.