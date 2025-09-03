Après une opération commando à leur domicile jugée disproportionnée, une famille genevoise a porté plainte contre la police. Mais à leur grande surprise, le procureur a estimé l'intervention conforme à la situation, rapporte la RTS.

Des membres du groupe d'intervention de la police genevoise font une démonstration d'arrestation, le 16 septembre 2023 au Lignon. Photo: keystone-sda.ch

Luisa Gambaro Journaliste

Une famille sans histoire a été réveillée en pleine nuit par 11 policiers cagoulés, armés d'explosifs et fusils à pompe, fracassant l'entrée de leur maison à Plan-les-Ouates (GE) et causant 20'000 francs de dégâts. Traumatisés, les membres de la famille ont porté plainte, mais le procureur général Olivier Jornot a classé l'affaire, rapporte la RTS ce mardi 2 septembre.

Cette opération commando des forces spéciales genevoises datant du 26 septembre 2023 visait un jeune homme soupçonné d'avoir menacé un mineur avec une arme et pris part à un trafic d'armes et stupéfiants. Le suspect était absent lors de l'intervention, mais ses parents, son oncle et son frère sont restés menottés entre 45 minutes et deux heures.

Le suspect a été interpellé plus tard dans la nuit en rentrant chez lui. Sans antécédents judiciaires, il a ensuite été innocenté, mais la famille n'a pas été dédommagée et est restée choquée par cet épisode.

Des éclats de verre au visage

Le père de famille raconte avoir cru à une attaque terroriste, et sa femme dit avoir reçu des éclats de verre au visage et eu peur de perdre un œil.

La famille a porté plainte le 18 décembre 2023, mais le 15 juillet dernier, le procureur a estimé que l'intervention était proportionnée à la situation. Incrédules face à cette décision, les avocats de la famille ont déposé un recours devant la Chambre pénale d’appel le 18 juillet.