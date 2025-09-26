DE
Ils ont fui sur une trottinette électrique
Un homme armé braque une station-service à Gland (VD)

Une station-service de Gland a été braquée ce vendredi à l'aube par un homme armé. Les autorités ont lancé une enquête et un appel à témoins après que les deux suspects ont fui sur une trottinette électrique.
Publié: 17:59 heures
La police vaudoise cherche les suspects du braquage. (Image d'illustration)
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme armé a volé vendredi à l'aube l'argent d'une station-service à Gland (VD). Il a ensuite pris la fuite avec un complice sur une trottinette électrique, a indiqué la police cantonale. L'employée de la station-service n'a pas été blessée physiquement, mais elle a été fortement choquée.

Le brigandage a eu lieu vers 05h00 du matin, précise la police dans un communiqué. C'est sous la menace d'une arme que l'homme s'est fait remettre la somme d'argent par l'employée.

Un important dispositif policier a rapidement été mis en place dans le but de retrouver les auteurs de ce brigandage. Une enquête a été ouverte par le Ministère public et la police lance un appel à témoins.

