Luisa GambaroJournaliste RP
La commune de Lutry et de la Conversion (VD) serait en proie à une importante panne d'électricité ce mardi 23 juin, révèle «Le Matin». Les Services Industriels de Lutry confirment l'incident mais sa cause reste encore inconnue.
Des techniciens sont arrivés à Lutry pour essayer de remettre en route le système électrique communal.
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