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Des techniciens sont sur place
Une importante panne électrique s'abat sur la commune de Lutry

Une importante panne d’électricité touche Lutry et La Conversion ce mardi. Les Services industriels confirment l’incident, dont la cause reste inconnue, tandis que des techniciens sont sur place.
Publié: il y a 27 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
Une importante panne d’électricité touche Lutry et La Conversion ce mardi, révèle «Le Matin».
Photo: Capture d'écran / Google Streetview
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Luisa GambaroJournaliste RP

La commune de Lutry et de la Conversion (VD) serait en proie à une importante panne d'électricité ce mardi 23 juin, révèle «Le Matin». Les Services Industriels de Lutry confirment l'incident mais sa cause reste encore inconnue. 

Des techniciens sont arrivés à Lutry pour essayer de remettre en route le système électrique communal. 

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