Alors qu'il marchait, le cheval est soudain parti au galop, déstabilisant sa cavalière, traînée au sol, la longe enroulée autour du cou. La victime de 22 ans, résidente d'Ollon, est décédée sur les lieux du drame, les secours n'ayant pas réussi à la ranimer.

Traînée sur des centaines de mètres, une cavalière décède à Ollon

Traînée sur des centaines de mètres, une cavalière décède à Ollon

Myret Zaki Journaliste Blick

Une cavalière a payé de sa vie sa passion du cheval. Alors qu'elle marchait le long d'une route aux côtés de son cheval sur la commune d'Ollon (VD), ce dernier s'est soudain mis à galoper. Entraînée par terre par sa monture, elle se retrouve tirée sur plusieurs centaines de mètres. Selon un communiqué de la police cantonale vaudoise, la jeune cavalière est décédée sur le coup. Le ministère public a ouvert une procédure pénale

La cavalière se baladait au lieu-dit Les Glareys, en tenant son cheval par la longe. Pour une raison que l’enquête devra établir, l’animal s'est élancé au galop sans prévenir, destabilisant la cavalière qui est tombée et s'est retrouvée avec la longe enroulée autour du cou, ce qui l'a entraînée par terre sur plusieurs centaines de mètres.

Instruction pénale ouverte

Des témoins de la scène ont ensuite tenté de réanimer la victime, en vain. Les services de secours ont pris le relais, mais sans plus de succès. La victime était une citoyenne suisse âgée de 22 ans et habitant la région.

Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une instruction pénale, indique la police vaudoise. Les investigations ont été confiées au personnel de la Gendarmerie mobile.

Cet événement a nécessité l’intervention de 4 patrouilles de la Police du Chablais vaudois. 4 patrouilles de gendarmerie, d’une ambulance d’Aigle, d’un équipage du SMUR Rennaz, de l’Equipe de soutien d’urgence (ESU) et d’un hélicoptère de la REGA, apprend-on par le communiqué de la police.