Dernière mise à jour: il y a 33 minutes

Un incendie s'est déclaré dans une entreprise de récupération de déchets au Mont-sur-Lausanne en début d'après-midi, prévient AlertSwiss. Un grand panache de fumée se dégage et pourrait être nocif.

Un incendie s'est déclaré dans un centre de recyclage au Mont-sur-Lausanne

Un incendie s'est déclaré dans une entreprise de récupération de déchets au Mont-sur-Lausanne en début d'après-midi. Photo: DR

Un incendie s'est déclenché dans une entreprise de récupération de déchets ce dimanche 17 août au Mont-sur-Lausanne, prévient AlertSwiss.

L'incendie provoque un grand panache de fumée noire, visible loin à la ronde. D'après notre journaliste sur place, une forte odeur de plastique brûlé se répand jusque sur les rives du lac, poussée par la bise.

Le trafic est perturbé dans le périmètre autour de l'entreprise. Essayez d'éviter la zone le plus possible. Si vous habitez près de l'entreprise de récupération de déchets, fermez les portes et les fenêtres, et arrêtez la climatisation et la ventilation.

Vendredi en fin de journée à Lucens (VD), un autre important incendie avait touché un entrepôt abritant des déchets et des machines de recyclage.