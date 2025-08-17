DE
FR

Attention à la fumée toxique
Un incendie s'est déclaré dans un centre de recyclage au Mont-sur-Lausanne

Un incendie s'est déclaré dans une entreprise de récupération de déchets au Mont-sur-Lausanne en début d'après-midi, prévient AlertSwiss. Un grand panache de fumée se dégage et pourrait être nocif.
Publié: 13:46 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
Partager
Écouter
Un incendie s'est déclaré dans une entreprise de récupération de déchets au Mont-sur-Lausanne en début d'après-midi.
Photo: DR
sda-logo.jpeg
LUISA_FACE.jpg
ATS Agence télégraphique suisse et Luisa Gambaro

Un incendie s'est déclenché dans une entreprise de récupération de déchets ce dimanche 17 août au Mont-sur-Lausanne, prévient AlertSwiss. 

A lire aussi
Une villa endommagée par les flammes à Chancy (GE)
Incendie maîtrisé
Une villa endommagée par les flammes à Chancy (GE)
Un entrepôt fortement endommagé par un incendie à Lucens (VD)
Aucun blessé
Un entrepôt ravagé par un énorme incendie à Lucens (VD)

L'incendie provoque un grand panache de fumée noire, visible loin à la ronde. D'après notre journaliste sur place, une forte odeur de plastique brûlé se répand jusque sur les rives du lac, poussée par la bise.

Le trafic est perturbé dans le périmètre autour de l'entreprise. Essayez d'éviter la zone le plus possible. Si vous habitez près de l'entreprise de récupération de déchets, fermez les portes et les fenêtres, et arrêtez la climatisation et la ventilation.

Vendredi en fin de journée à Lucens (VD), un autre important incendie avait touché un entrepôt abritant des déchets et des machines de recyclage.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus