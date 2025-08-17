Un incendie s'est déclaré dans une entreprise de récupération de déchets au Mont-sur-Lausanne en début d'après-midi.
Photo: DR
Un incendie s'est déclenché dans une entreprise de récupération de déchets ce dimanche 17 août au Mont-sur-Lausanne, prévient AlertSwiss.
A lire aussi
L'incendie provoque un grand panache de fumée noire, visible loin à la ronde. D'après notre journaliste sur place, une forte odeur de plastique brûlé se répand jusque sur les rives du lac, poussée par la bise.
Le trafic est perturbé dans le périmètre autour de l'entreprise. Essayez d'éviter la zone le plus possible. Si vous habitez près de l'entreprise de récupération de déchets, fermez les portes et les fenêtres, et arrêtez la climatisation et la ventilation.
Vendredi en fin de journée à Lucens (VD), un autre important incendie avait touché un entrepôt abritant des déchets et des machines de recyclage.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Présenté par
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Présenté par
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole