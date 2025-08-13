DE
Incendie maîtrisé
Une villa endommagée par les flammes à Chancy (GE)

Les pompiers genevois ont combattu mardi un feu dans une villa à Chancy. L'incendie, qui a causé d'importants dégâts, a été maîtrisé sans faire de victimes. Un dispositif spécial a été mis en place pour soutenir les pompiers face à la chaleur.
Les pompiers du Service d'incendie et de secours de Genève (SIS) sont intervenus mardi, en début de soirée, pour éteindre un feu qui s'était déclaré dans les combles d'une villa à Chancy (GE). Les habitants avaient évacué la maison avant l'arrivée des secours. Personne n'a été blessé.

Le sinistre a été maîtrisé grâce à l'engagement de trois lances à main et d'une lance canon installée sur l'auto-échelle, a fait savoir le SIS mercredi dans un communiqué. La villa a subi «d'importants dégâts». L'intervention s'est achevée peu avant minuit. Au total, 22 sapeurs-pompiers professionnels sont intervenus avec six engins. Ils ont été épaulés par des sapeurs-pompiers volontaires de la commune de Chancy et par la police cantonale.

Il est très éprouvant pour les pompiers d'intervenir sur un feu lors d'épisodes caniculaires, comme c'est le cas actuellement, relève le SIS. Un dispositif de soutien sanitaire avait donc été déployé pour permettre aux pompiers de se rafraîchir et de récupérer.

