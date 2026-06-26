La police vaudoise a interpellé un Tunisien de 41 ans, accusé d'avoir agressé sexuellement deux fillettes de six ans à Yverdon-les-Bains. Les incidents ont eu lieu en avril et mai 2026.

Un homme soupçonné d'avoir agressé deux fillettes a été arrêté

Un homme soupçonné d'avoir agressé deux fillettes a été arrêté

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme a été interpellé dans l'agression sexuelle d'une fillette de six ans dans les toilettes de la bibliothèque d'Yverdon-les-Bains le 29 mai dernier. L'auteur présumé est un ressortissant tunisien âgé de 41 ans et habitant dans le Nord vaudois, a indiqué vendredi la police cantonale. Il a reconnu deux faits distincts et a été placé en détention provisoire.

L'homme a été arrêté jeudi à son domicile. Il est mis en cause dans deux cas d'attouchements sur des fillettes de six ans qui ont eu lieu à Yverdon-les-Bains: le premier le 20 avril dernier dans un commerce et le second à la bibliothèque communale le 29 mai, précise la police vaudoise dans un communiqué.

Il ne conteste pas les faits

Ces deux affaires ont fait l'objet de plaintes pénales contre inconnu et de l'ouverture d'instructions pénales auprès du Ministère public d'arrondissement du Nord vaudois, précise-t-elle.

Ce sont les investigations menées par la Brigade des moeurs de la Police de sûreté, qui a déployé plusieurs mesures d'enquête ces dernières semaines, qui ont permis d'identifier le suspect. Le prévenu, qui ne conteste pas les faits, a été auditionné par la police, puis par la procureure en charge du dossier. Cette dernière a demandé la mise en détention provisoire de l'individu, est-il ajouté. A ce stade de l’instruction, aucune information supplémentaire ne sera communiquée, indique encore la police cantonale.