Morges fête un succès écologique: entre 2021 et 2025, les déchets par habitant ont diminué de 12,21%, dépassant l'objectif initial de 10%. La Ville attribue cette réussite à une approche globale et au projet «Morges, ville zéro déchet».

Morges a réduit ses déchets par habitant de 12%

ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Morges dresse un bilan «très positif» de son action de sensibilisation à la réduction des déchets, menée de 2022 à 2025. La quantité de déchets produite par habitant a baissé de plus de 10%, indique-t-elle mardi dans un communiqué.

Lancé en 2022, le projet visait une diminution de 10% de la quantité totale de déchets produits par habitant à l'horizon 2025, tous types de déchets confondus. Les résultats atteints dépassent cet objectif, se réjouit la Municipalité.

La Ville enregistre une baisse de 12,21% entre 2021 et 2025, soit une réduction de plus de 50 kg de déchets par habitant, précise-t-elle. «Cette évolution confirme la pertinence d'une approche globale, complémentaire aux politiques de tri et de recyclage déjà bien ancrées à Morges», est-il souligné.

«Morges, ville zéro déchets»

«Les données montrent une diminution continue sur l'ensemble de la période, malgré des rythmes variables selon les années. Cette tendance reflète l'impact progressif des nombreuses actions menées et la complexité inhérente aux changements durables de comportements de consommation», explique l'exécutif morgien.

Le projet «Morges, ville zéro déchet» s'est appuyé sur «une démarche volontaire, non culpabilisante et pragmatique». En partenariat avec l'association ZeroWaste Switzerland, il a proposé à la population, à diverses associations et entreprises locales, ainsi qu'à l'administration communale, des actions concrètes de sensibilisation, d'accompagnement et d'exemplarité.