3,1 millions de tonnes de matières
Chaque Suisse recycle 350 kg de déchets par an

Publié: 11:18 heures
La collecte d'une canette en aluminium (0,33 l) permet d'éviter l'impact environnemental correspondant un trajet d'environ 4,7 kilomètres en vélo électrique (archives).
Photo: URS FLUEELER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, chaque habitant recycle près de 350 kg de déchets par an, soit un peu plus de la moitié des 670 kg produits. Au total, 3,1 millions de tonnes de matières premières sont ainsi revalorisées et réintégrées dans le circuit. Cela correspond à 3,5 fois le Golden Gate Bridge à San Francisco, indique mardi Swiss Recycle dans un communiqué. Et de préciser que le bénéfice du recyclage correspond à peu près à l'impact environnemental annuel de la ville de Lugano et ses 66'000 habitants.

Plus de la moitié (52%) des déchets urbains sont collectés séparément et ensuite recyclés, poursuit le communiqué. Swiss Recycle rappelle qu'une bouteille en PET (0,5 l) collectée permet d'éviter un impact environnemental similaire à 43 demandes à ChatGPT. L'impact environnemental évité grâce à la collecte d'un kilo de piles et d'accumulateurs correspond à un trajet en train entre Berne et Genève. Un téléviseur LCD permet de récupérer près de 8,7 kilos de fer, note encore l'organisation.

Ces chiffres sont tirés du rapport d'activité 2025 de Swiss Recycle, qui se base notamment sur les statistiques actuelles des déchets de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Ce dernier rappelle mardi dans un communiqué que de nombreux matériaux qui sont collectés séparément aujourd'hui et recyclés finissaient dans des incinérateurs, voire des décharges, en 1970. Mais dans le même temps, la quantité de déchets produits annuellement par habitant a triplé, ce qui a un impact considérable sur l'environnement.

