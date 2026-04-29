Pas de surprise au Conseil d'Etat vaudois: Roger Nordmann prendra la tête du Département de la santé et des affaires sociales à compter du 26 mai 2026. Le socialiste succède à Rebecca Ruiz, qui a démissionné en mars.

ATS Agence télégraphique suisse

La répartition des départements reste la même après l'élection de Roger Nordmann au Conseil d'Etat vaudois. Sans surprise, le socialiste reprendra le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), qui était entre les mains de sa prédécesseure et camarade de parti Rebecca Ruiz.

Il n'y aura pas de modification dans la composition des départements, annonce mercredi le gouvernement. Le Conseil d'Etat siégera dans cette composition, sous la présidence de Christelle Luisier, dès l'assermentation de Roger Nordmann devant le Grand Conseil qui est agendée au 26 mai prochain.

Le Conseil d’Etat «souhaite que cette organisation lui permette de poursuivre son action au service de la population et au bon fonctionnement des institutions avec sérénité», précise le bref communiqué. Roger Nordmann l'a emporté le 29 mars dernier face à l'UDC Jean-François Thuillard, après la démission de Rebecca Ruiz.