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Un message fort
Le Grand Conseil vaudois appelle Valérie Dittli à démissionner

Le Grand Conseil vaudois a voté une résolution exigeant la démission de Valérie Dittli. Ce vote symbolique envoie un message clair à la conseillère d’Etat centriste.
Publié: il y a 25 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Le Conseil d'Etat vaudois a trois mois pour répondre à la résolution demandant la démission de Valérie Dittli.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil vaudois a voté mardi une résolution demandant formellement à la conseillère d'Etat Valérie Dittli de démissionner. Même si le texte est symbolique, il veut être «un message fort» pour que la ministre centriste prenne cette décision par elle-même.

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La résolution a été soumise au plénum par le député écologiste Kilian Duggan, chef de groupe des Vert-e-s, à la suite de la publication vendredi d'un nouveau rapport accablant. Elle a été soutenue par tous les partis de gauche ainsi que les Vert'libéraux. La droite (PLR et UDC) s'est en grande partie abstenue.

Seulement cinq non

La résolution, qui formule un voeux et qui est non contraignante, a été acceptée par 72 oui, 5 non et 58 abstentions. Le Conseil d'Etat a trois mois pour y répondre, sachant qu'il n'a aucune prérogative légale pour suspendre et encore mois «licencier» un de ses membres.

Valérie Dittli a, elle, déjà exclu vendredi dernier de démissionner. Dans une déclaration personnelle, elle s'est défendue de certaines accusations et a réaffirmé sa volonté de continuer à agir pour le canton.

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