Le trafic entre Genève et Lausanne reprend dès 19h10

Luisa GambaroJournaliste RP
L'incendie à Gilly‑Bursinel ce samedi 27 juin a été maîtrisé, annoncent les CFF sur leur site internet. Le trafic ferroviaire sur la ligne Genève – Lausanne devrait reprendre dès 19h10.
Les premiers trains en circulation seront les suivants:
- IR95, départ d’Allaman à 19h02 en direction de Nyon
- IR15, départ de Nyon à 19h09 en direction de Lucerne
- IC1, départ d’Allaman à 19h13 en direction de Genève-Aéroport
La compagnie ferroviaire précise néanmoins que des retards et des suppressions de trains restent à prévoir, car toutes les voies ne seront pas praticables dans l'immédiat.
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