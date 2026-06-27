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L'incendie a été maîtrisé
Le trafic entre Genève et Lausanne reprend dès 19h10

Fin de crise sur la ligne Genève – Lausanne: l'incendie à Gilly‑Bursinel a été maîtrisé, permettant une reprise progressive du trafic ferroviaire dès 19h10 ce samedi. Des retards et des suppressions ponctuelles restent à prévoir, préviennent les CFF.
Publié: 18:42 heures
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Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
Fin de crise sur la ligne Genève – Lausanne: l'incendie à Gilly‑Bursinel a été maîtrisé. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste RP

L'incendie à Gilly‑Bursinel ce samedi 27 juin a été maîtrisé, annoncent les CFF sur leur site internet. Le trafic ferroviaire sur la ligne Genève – Lausanne devrait reprendre dès 19h10. 

Les premiers trains en circulation seront les suivants: 

  • IR95, départ d’Allaman à 19h02 en direction de Nyon
  • IR15, départ de Nyon à 19h09 en direction de Lucerne
  • IC1, départ d’Allaman à 19h13 en direction de Genève-Aéroport

La compagnie ferroviaire précise néanmoins que des retards et des suppressions de trains restent à prévoir, car toutes les voies ne seront pas praticables dans l'immédiat.


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