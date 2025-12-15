DE
«Confusion générale»
Même désorganisée, la grève de la fonction publique continue

La mobilisation de la fonction publique vaudoise se poursuit lundi, avec une grève et une manifestation à Lausanne, malgré une certaine «désorganisation» relevée par les syndicats après les récentes annonces du Conseil d’Etat.
Le gouvernement vaudois a lâché du lest face à la contestation, renonçant à couper dans les salaires des fonctionnaires.
Photo: keystone-sda.ch
La mobilisation de la fonction publique vaudoise se poursuit lundi, entre grève et manifestation en soirée à Lausanne. Les syndicats relèvent toutefois une certaine «désorganisation» à la suite des dernières annonces du Conseil d'Etat.

Le gouvernement vaudois a lâché du lest face à la contestation, renonçant vendredi en fin de journée à couper dans les salaires des fonctionnaires, l'une des mesures les plus décriées de son budget. La grève devient ainsi, selon lui, illicite. Une affirmation atténuée toutefois par la présidente Christelle Luisier qui, dans une interview à 24 heures, a indiqué qu'une «tolérance» serait de mise lundi.

Le Conseil d'Etat a créé «une confusion générale» avec ses différentes annonces, a déploré lundi David Gygax, secrétaire syndical au SSP Vaud, interrogé par Keystone-ATS. La situation a été particulièrement chaotique dans certaines écoles qui, d'abord annoncées fermées, ont finalement accueilli les élèves.

