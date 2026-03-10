DE
FR

Pas rédigée par Manon Schick
La lettre adressée à tous les avocats vaudois est un faux!

La lettre de la DGEJ, adressée aux avocats vaudois, est un faux. Le service assure que sa directrice générale n'a ni rédigé ni signé le document.
Publié: il y a 44 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
1/2
Une fausse lettre envoyée par Manon Schick, directrice a été envoyée à tous les avocats vaudois.
Photo: keystone-sda.ch
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

Une heure après la publication d'un article de Blick concernant une prétendue lettre envoyée par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) à des avocats vaudois, le service assure que ce document est un faux: «La directrice générale n'a ni rédigé, ni signé cette lettre.» Un acte grave, s'apparentant à une usurpation d'identité. Les détails et les potentielles suites judiciaires ne sont pour l'heure pas connus. 

Dans ce document, faussement signé par Manon Schick, directrice générale de la DGEJ, il était reproché aux avocats de remettre de manière «systématique» en question les rapports rédigés par les professionnels de la DGEJ lors de procédures. Ces contradictions fragiliseraient «inutilement» le travail des équipes de la DGEJ et retarderaient les décisions judiciaires. L'identité des vrais auteurs de la lettre ne sont pour l'heure pas connue.

Indignation des avocats vaudois

La lettre allait encore plus loin en demandant aux avocats de «limiter les objections aux seuls cas strictement fondés». Si la situation ne s'améliorait pas, les auteurs se réservaient le droit de signaler «les comportements jugés téméraires» aux autorités.

Cette lettre avait provoqué l'indignation des avocats vaudois. Elle avait donné lieu à un sentiment de «tentative de musellement». Des avocats avaient indiqué à Blick que ce type de lettre était une première, sans que la véracité soit remise en question. Une avocate spécialisée en droit de la famille évoquait une «tentative de contrainte». Cette fausse missive a été envoyée nominativement, par la poste, à divers avocats d'obédience politique variée.

Le contenu de la lettre reçue par les avocats vaudois. La DGEJ assure qu'il s'agit d'un faux.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus