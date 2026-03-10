La lettre de la DGEJ, adressée aux avocats vaudois, est un faux. Le service assure que sa directrice générale n'a ni rédigé ni signé le document.

La lettre adressée à tous les avocats vaudois est un faux!

Solène Monney Journaliste Blick

Une heure après la publication d'un article de Blick concernant une prétendue lettre envoyée par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) à des avocats vaudois, le service assure que ce document est un faux: «La directrice générale n'a ni rédigé, ni signé cette lettre.» Un acte grave, s'apparentant à une usurpation d'identité. Les détails et les potentielles suites judiciaires ne sont pour l'heure pas connus.

Dans ce document, faussement signé par Manon Schick, directrice générale de la DGEJ, il était reproché aux avocats de remettre de manière «systématique» en question les rapports rédigés par les professionnels de la DGEJ lors de procédures. Ces contradictions fragiliseraient «inutilement» le travail des équipes de la DGEJ et retarderaient les décisions judiciaires. L'identité des vrais auteurs de la lettre ne sont pour l'heure pas connue.

Indignation des avocats vaudois

La lettre allait encore plus loin en demandant aux avocats de «limiter les objections aux seuls cas strictement fondés». Si la situation ne s'améliorait pas, les auteurs se réservaient le droit de signaler «les comportements jugés téméraires» aux autorités.

Cette lettre avait provoqué l'indignation des avocats vaudois. Elle avait donné lieu à un sentiment de «tentative de musellement». Des avocats avaient indiqué à Blick que ce type de lettre était une première, sans que la véracité soit remise en question. Une avocate spécialisée en droit de la famille évoquait une «tentative de contrainte». Cette fausse missive a été envoyée nominativement, par la poste, à divers avocats d'obédience politique variée.