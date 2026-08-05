Fermée depuis juin 2026 pour cause d’éboulements, la grotte de Naye près de Montreux ne rouvrira pas avant 2028. La fonte d’un ancien glacier met en danger la stabilité de ce passage prisé des randonneurs.

La grotte de Naye sera fermée aux randonneurs jusqu'en 2028

La grotte de Naye sera fermée aux randonneurs jusqu'en 2028

ATS Agence télégraphique suisse

La grotte de Naye, fameux passage situé sur l'un des sentiers d'accès au sommet des Rochers-de-Naye, au-dessus de Montreux (VD), est fermée aux randonneurs depuis cet été. Elle ne devrait pas rouvrir avant la fin de l'année 2027 voire l'été 2028. En cause, des risques d'éboulement, accentués par les effets du changement climatique.

Les premiers signes de mouvements de terrain et de chutes de pierres sont apparus il y a une année environ, endommageant progressivement le sentier aménagé à l'intérieur de la grotte, raccourci apprécié des randonneurs sur l'itinéraire menant à Jaman. La situation s'est encore détériorée depuis, obligeant les autorités de Veytaux à fermer l'accès de ce boyau vertical d'environ 170 mètres au début du mois de juin dernier pour des raisons de sécurité. Selon elles, aucun incident n'est à déplorer.

La glace stabilise la roche

Une équipe de spécialistes assure désormais un suivi régulier de la grotte afin de déterminer plus précisément l'origine de ces éboulements. L'hypothèse privilégiée est celle de la fonte de la glace présente dans la cavité, un phénomène qui pourrait déstabiliser les parois, selon Noélie Nodiroli, collaboratrice scientifique responsable des Parcs d'importance nationale à la Direction générale vaudoise de l'environnement (DGE), interrogée mercredi dans La Matinale de la RTS.

«A l'origine, il y avait un glacier dans la cavité jusqu'au siècle dernier. Des hypothèses ont été soulevées indiquant que la glace est peut-être en train de fondre. A l'heure actuelle, on ne connait pas la quantité de glace qui a fondu, si tout a fondu ou s'il y a encore une grande quantité de glace. Or le problème est que cette glace joue un rôle dans la stabilité de gros blocs rocheux. Cela devient donc dangereux pour le public qui veut traverser la grotte», explique Noélie Nodiroli.

Elle espère que la grotte puisse rouvrir pour l'été 2028. En revanche, le passage extérieur contournant la grotte reste accessible, permettant de poursuivre la randonnée vers les Rochers-de-Naye depuis le secteur de Jaman ou du col de Bonaudon.