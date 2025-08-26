Lausanne est secouée par une semaine de violences. Ce mardi 26 août, «24 heures» a révélé qu'un Erythreen de 43 ans est décédé dans une bagarre avec le personnel du Vaudois, célèbre restaurant traditionnel situé près de la Riponne.
Les faits seraient survenus le 20 août dernier vers 00h30. Selon un témoin interrogé par le quotidien vaudois, il s'en serait pris aux personnes présentes sur la terrasse du Vaudois avant que cela «dégénère». Il raconte que la victime a été violemment poussée de la terrasse, avant de recevoir un coup de pied et un coup de poing au visage. L'homme serait ensuite tombé au sol, sa tête heurtant le trottoir.
Il a succombé à ses blessures au CHUV trois jours après, le samedi 23 août. Contacté par «24 heures», le patron du Vaudois n'aurait pas souhaité s'exprimer.
Enquête ouverte
Cet incident a été confirmé par le Ministère public vaudois, qui a ouvert une instruction pénale pour clarifier les circonstances des faits. Interpellé dans un premier temps par la police, l'auteur du coup de pied a pu ensuite être libéré. Le parquet précise que les conditions nécessaires à une détention provisoire n’étaient pas réunies.