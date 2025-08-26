Dernière mise à jour: il y a 14 minutes

Publié: il y a 30 minutes

Nouvelle tragédie à Lausanne: «24 heures» révèle ce mardi qu'un Erythréen a succombé à ses blessures, après une altercation au restaurant Le Vaudois. L'incident, survenu le soir du 20 août, a conduit à l'ouverture d'une instruction pénale.

Un Erythréen décède après une violente bagarre avec le personnel d'un célèbre restaurant

Un Erythréen décède après une violente bagarre avec le personnel d'un célèbre restaurant

La dispute s'est déroulée sur la terrasse du Vaudois. La terrasse a été renouvelée depuis l'image. (Image d'illustration) Photo: Capture d'écran Google Maps

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Lausanne est secouée par une semaine de violences. Ce mardi 26 août, «24 heures» a révélé qu'un Erythreen de 43 ans est décédé dans une bagarre avec le personnel du Vaudois, célèbre restaurant traditionnel situé près de la Riponne.

Les faits seraient survenus le 20 août dernier vers 00h30. Selon un témoin interrogé par le quotidien vaudois, il s'en serait pris aux personnes présentes sur la terrasse du Vaudois avant que cela «dégénère». Il raconte que la victime a été violemment poussée de la terrasse, avant de recevoir un coup de pied et un coup de poing au visage. L'homme serait ensuite tombé au sol, sa tête heurtant le trottoir.

Il a succombé à ses blessures au CHUV trois jours après, le samedi 23 août. Contacté par «24 heures», le patron du Vaudois n'aurait pas souhaité s'exprimer.

Enquête ouverte

Cet incident a été confirmé par le Ministère public vaudois, qui a ouvert une instruction pénale pour clarifier les circonstances des faits. Interpellé dans un premier temps par la police, l'auteur du coup de pied a pu ensuite être libéré. Le parquet précise que les conditions nécessaires à une détention provisoire n’étaient pas réunies.